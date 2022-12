AMLO responde a la petición de Xóchitl Gálvez para ir a la Mañanera: “¡Que vaya a engañar a otra parte!”

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió el lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador, que este martes le brindara un espacio en la conferencia de prensa Mañanera; sin embargo, el mandatario respondió a la petición de la panista: “¡Que vaya a engañar a otra parte!”.

Lo anterior luego de que Gálvez Ruiz pidiera el espacio para responder ante la acusación en su contra donde el mandatario federal aseguró que la senadora está a favor de eliminar los programas sociales que otorga el Gobierno de México. En una misiva compartida por la bancada del PAN en la Cámara Alta, la senadora escribió una carta que fue entregada en Palacio Nacional:

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, Xóchitl Gálvez.