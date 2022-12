Transformación, apoyo y confianza son los refugios para mujeres que viven violencia

Un domingo 24 de julio, en plena pandemia, Fernanda (de quien se cambió el nombre por su seguridad) y su hijo escaparon de la casa familiar en donde sufrían violencia extrema por parte de su pareja, con la ayuda de una vecina que presenciaba los golpes y vejaciones de las que eran víctimas.

Al poco tiempo llegaron los policías estatales para brindarles apoyo y trasladarlas al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía de Yucatán, en donde el personal le explicó a Fernanda que podía denunciar a su agresor. Sin embargo, por temor a represalias no lo hizo, lo único que quería era un sitio en donde resguardarse.

“La psicóloga del Centro me habló de un lugar en donde no nos iba a faltar nada a mi hijo y a mí, en el cual nos brindarían apoyo tanto moral como psicológico, así como alimentación, vestimenta y una cama donde dormir”, contó Fernanda en un testimonio escrito.

Fue así que ingresó al Refugio Municipal para Mujeres que está a cargo del Ayuntamiento de Mérida, el cual es un espacio de resguardo temporal, confidencial y gratuito para las mujeres y sus hijas e hijos que requieren seguridad.

Fernanda y su hijo ingresaron a este sitio de manera voluntaria e iniciaron un proceso de empoderamiento y autonomía para poder superar las violencias de las que eran víctimas.

“Es un lugar a puertas cerradas en el cual, incluyéndonos, no íbamos a saber su ubicación, ya que por cuestiones de seguridad para las familias que habitan el refugio es importante la confidencialidad”, explicó.

Durante el tiempo que Fernanda permaneció en el refugio, le brindaron asesoría legal, le ayudaron a recuperar sus pertenencias que se quedaron en su casa, le apoyaron a gestionar sus documentos personales y le dieron un plan nutricional para mejorar su salud. También tomó cursos de emprendimiento, su hijo siguió tomando clases y recibieron atención psicológica.

La RNR, en 2021 atendió a 33 mil 292 mujeres, niñas y niños en Refugios y Centros de Atención Externa Foto: LESLIE PÉREZ / CORTESÍA

“Me ayudaron a fortalecerme, a recuperar la confianza en mí misma y a perder todo ese miedo que me abrumaba. Me reconocí como la gran mujer que soy. Quiero compartirles a todas las mujeres que hoy han vivido violencia que conocer el refugio y tener la dicha de estar aquí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque recuperé mi seguridad y sané mis heridas con amor”, señaló la mujer.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña, informó que este refugio opera de manera ininterrumpida desde 2012, siguiendo el modelo de atención e intervención que establece la Ley General de Atención a Víctimas, así como el del Instituto Nacional de las Mujeres.

En 2003 la sociedad civil logró que los refugios recibieran apoyo del gobierno, y en 2013 este presupuesto se

logró aumentar Foto: LESLIE PÉREZ / CORTESÍA

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en México existen 66 refugios para mujeres víctimas de violencia, en donde también se les capacita, con el objetivo de que adquieran conocimientos y habilidades para el desempeño de una actividad laboral; también se les brindan otros servicios como atención médica, alimentación, vestido y calzado, entre otros servicios gratuitos.

Sin embargo, en el país, estos espacios no son los únicos sitios en los que se les brinda apoyo a quienes sufren algún tipo de violencia, ya que los centros de atención externa, las casas de emergencia y las casas de transición, son lugares en los que también se atiende a la población femenina.

30,536 personas ha atendido la Red Nacional de Refugios en los últimos 10 meses Foto: LESLIE PÉREZ / CORTESÍA

En el caso de la Red Nacional de Refugios, las casas de transición han sido un importante "puente para la autonomía", aseguró Wendy Figueroa, directora de la red ya que "antes de tener las casas de transición, 30 por ciento de las mujeres que salían de los refugios regresaban con sus agresores a una situación de violencia"; sin embargo, después de emplear estos espacios, la cifra se redujo a sólo 12 por ciento.

