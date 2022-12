El “plan B” de la Reforma Electoral será enviada este martes 6 de diciembre al Congreso

Campeche, Campeche.- Luego de advertir que “el INE claro que sí se toca” porque la mayoría apoya un cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este martes se enviará la reforma legal en materia electoral, su denominado “plan B”.

En la conferencia de prensa matutina, adelantó que el PRI y el PAN votarán en contra de su reforma electoral, sin embargo se cuenta con el respaldo para que se apruebe.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que la iniciativa se enviará este martes temprano ya que en el Congreso se tiene convocado a una doble sesión.

En las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar, el presidente criticó que es contrario a la libertad de expresión la decisión del INE que ordenó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que haga un llamado a sus simpatizantes para que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral de 2024.

La mayoría de la gente quiere que no haya plurinominales

Tras arremeter contra el INE y tacharlos de “árbitros vendidos”, López Obrador aseguró que de acuerdo a encuestas, 80 por ciento de la población apoya que se eliminen los diputados plurinominales, se reduzca el presupuesto de los organismos electorales y que la gente vote por los consejeros electorales y magistrados.

“Yo le digo a la gente que no se preocupe que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE y hay que luchar por eso y claro que sí se toca y se debe de tocar, y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas”, indicó.

Recalcó que “le digo a la gente no se preocupen, va a ser el pueblo el que va a decir y el mejor ejemplo somos nosotros… Yo llegue a la Presidencia no por el INE, llegue la Presidencia por el pueblo, fui candidato nunca me reuní con lo del INE y siempre procure mantener distancia con ellos, de no creerles porque sabia que eran árbitros vendidos hasta en los debates armaban todos”.

