Alejandro Armenta pide a diputados aprobar reforma de vacaciones dignas

El presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, pidió a la Cámara de Diputados aprobar la reforma que extiende de 6 a 12 las vacaciones de los empleados mexicanos al cumplir el primer año, en entrevista para “Las noticias de la tarde” con Jesús Martín Mendoza de El Heraldo Radio.

Explicó que el oficio que enviaron los senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a sus homólogos en San Lázaro para pedir que se agilice la aprobación en el pleno antes de que la cámara baja tome un receso por las fiestas decembrinas el 16 de diciembre y señaló que no busca una confrontación entre cámaras sino defender los derechos laborales.

El senador de Morena refirió que la petición se realizó por un grupo de senadores que fueron los promoventes “el senador Ricardo Velázquez de Baja California, el solicito que se hiciera más allá de un trámite porque entendemos nosotros que la carga legislativa que ha tenido la Cámara de Diputados con el tema de la Reforma Electoral no les ha permitido desahogar otros temas de prioridad, nosotros somos respetuosos del trabajo de la colegisladora, somos respetuosos con respecto al procesos legislativo que ellos llevan, ambas cámaras trabajamos con coordinación”.

Añadió “el planteamiento que nos hace el senador Ricardo Velázquez que fue el promovente de esta iniciativa en términos de la minuta que envió el presidente de la república, es con el propósito de que la Cámara de Diputados retome y desde luego avance en su aprobación porque salió por unanimidad en la Cámara de Senadores, es un tema que implica darle trato digno a los trabajadores de México, garantizar que se pase de 6 días a 12 por año de labor y que puedan los trabajadores tener vacaciones dignas pagadas por los empresarios, es un tema sensible, es un tema que desde luego están demandando los trabajadores”.

Adelantó que sostendrá un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados “tenemos programado un encuentro, las mesas directivas de ambas cámaras para revisar el número de iniciativas, de minutas que ellos nos han enviado y que pudieran estar que no han salido en nuestra cámara y en el mismo caso, minutas que nosotros tenemos que fueron enviadas a diputados y que podrían estar en esta situación”.

Alejandro Armenta precisó que lo que se quiere de fondo es que se aprueben temas esenciales que benefician a los mexicanos, tener marcos normativos que defiendan derechos y destacó que está es una iniciativa de alto impacto para los trabajadores

Aclaró que la petición que hace el senador Ricardo Velázquez y que fue apoyada solidariamente, “no busca ningún tipo de confrontación que tengamos entre las cámaras, hay un respeto a nuestro trabajo legislativo hay coordinación y bueno pues hay momentos en los que hay que agilizar los procesos legislativos”.

Pero reconoció que les extraña que la Cámara de Diputados está sobre analizando la minuta, refirió que México es el último país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en términos de días de descanso por año laborado, por lo que enfatizó que es necesario poner a México a la par de otras naciones y que se deben proteger los derechos de los trabajadores mexicanos como en el resto del mundo “a nosotros si nos causa extrañeza por qué lo detienen en la Cámara de Diputados, que no se entienda como confrontación, no podemos tener la piel tan delgada”.

“Hay que tomarlo en positivo no hay que ver un problema entre cámaras, si el senado tiene temas que no ha avanzado, hay que avanzarlos y si Cámara de Diputados tienen temas que no han avanzado y afectan el desempeño de nuestros trabajadores, pues también hay que hacerlo, no podemos estar senadores y diputados con la piel muy delgada”, añadió Alejandro Armenta.