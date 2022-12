AMLO pide piso parejo para las corcholatas, pero sin mencionar a Monreal: "Son los mejores del mundo"

Al ser cuestionado sobre los espectaculares en las calles a favor de Claudia Sheinbaum que diputados de Morena han financiado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se mete en ese tema, pero pidió que haya piso parejo para los aspirantes de su movimiento a ocupar la Presidencia de la República en el 2024.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador presumió que las llamadas “corcholatas” de la 4T son de los mejores políticos del mundo, mencionado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, evitó mencionar al senador Ricardo Monreal.

“Eso es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, no sólo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México sino del mundo, para que dimensionamos lo que tenemos, de los mejores del mundo”, dijo.

El mandatario criticó que del lado de la derecha, de la oposición, no tienen candidatos con la experiencia necesaria, y reiteró que es fácil gobernar, “no es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un millonario, no, no, la política es un oficio, un noble oficio que no sólo requiere de la más alta calidad espiritual sino de experiencia”.

“Y por eso estoy muy contento, mucho, mucho muy contento porque los que están son de primera, sería lamentable que iniciara un proceso de transformación y no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan, entonces, Claudia muy buena; Marcelo, muy bueno; Adán, muy bueno,

-¿y Monreal? -se preguntó al mandatario federal.

“Y todos los demás. Y todos los demás (risas). Pero digo, yo no sé como le van en el flanco derecho, en el bloque conservador porque no tienen gente, con todo respeto lo digo, con experiencia, vean uno por uno, además son muchos, cómo le van a hacer. Ojalá no haya dedazo de Claudio X. González o de los machuchones”, contestó.

-¿Llamaría a que se detenga la contratación de los espectaculares? -se insistió.

“No me meto en eso, eso es otra cosa. Yo lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado. Por eso yo digo, hay polarización, no, hay politización, no nos confundamos, no, es un pueblo muy consciente. Al que se quiere pasar de listo no le va bien porque la gente está ahí, viendo”, respondió.

