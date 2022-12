AMLO invitó al Papa Francisco a México: “Lo considero el político más importante del mundo en la actualidad"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya invitó a venir a México al Papa Francisco, pero al momento El Vaticano no le ha contestado sí vendrá antes de que termine su sexenio en septiembre del 2024. Resaltó que lo considera el político más importante del mundo.

“Sí, ya, para información, de acuerdo a lo que me estás preguntando, ya lo invité.

-¿Qué le contestaron del Vaticano, vendrá antes de septiembre del 2024? -se le preguntó.

“No sé, es que ya el Papa pues está cuidándose y hace bien. Aquí siempre va a ser bienvenido y, repito, en lo personal lo admiro. Lo considero el político más importante del mundo en la actualidad, independientemente de ser el dirigente religioso del catolicismo”, contestó.

El mandatario reveló que la invitación al Papa Francisco se la envió personalmente con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, con quien se reunió la última vez en abril pasado cuando visitó México.

“Ya lo invité con el jefe de Estado del Vaticano, que platicamos y estuvo conmigo, creo que nos hemos encontrado como dos veces con el jefe del Estado Vaticano, y lo invitamos al Papa.

El Vaticano aún no responde la invitación de AMLO. Foto: Pablo Esparza

“Yo le tengo, independientemente de lo religioso, le tengo mucho respeto y admiración al Papa Francisco, lo considero un hombre muy humano que ha sabido poner a la Iglesia Católica en correspondencia con las realidades de injusticia que han prevalecido, sobre todo en los últimos tiempos. Él constantemente está hablando de la desigualdad, de la pobreza, de la discriminación, de las injusticias que se cometen y ha sido muy respetuoso con nosotros”, dijo.

El mandatario federal expuso que en las tres transformaciones históricas de México, los papas han estado en contra de los cambios en favor del pueblo.

“Ahora no, ahora el Papa Francisco ha actuado con mucho respeto, es más, diría que por eso, entre otras cosas, la Iglesia mexicana, la Iglesia católica ha sido respetuosa con nosotros, como nosotros somos respetuosos de la Iglesia católica y de todas las iglesias, somos respetuosos de los creyentes y no creyentes porque Estado laico significa libertad religiosa. Es que no haya una sola religión que domine, eso es Estado laico, y al mismo tiempo que haya libertad de creencia”, expuso.

SIGUE LEYENDO:

