AMLO asegura que los cárteles usan a la gente para obstruir la llegada de la Guardia Nacional en los estados

Con el apoyo de bases sociales, el crimen organizado busca obstruir la instalación y operación de cuarteles de la Guardia Nacional e incluso tiene bloqueados cuatro en Jalisco, Chihuahua y Michoacán, reconoció este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre el reparto de juguetes que esta semana hicieron en Guadalajara supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el mandatario federal llamó a la población no dejarse “manipular” por las bandas criminales.

“No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente. Aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe de permitir”, dijo en el Salón Tesorería.

Y es que explicó que, por ejemplo, en Jalisco hay “manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional”, lo mismo en Chihuahua y Michoacán. “Deben de ser como unos tres o cuatro, muy pocos, muy pocos por lo general insistimos, me acuerdo de uno de Villa Ahumada, en Chihuahua, que no permitían que se construyeran, y hasta fui yo a inaugurarlo. Hay otro, por ejemplo, en Michoacán, en la tierra caliente, no voy a mencionar el municipio porque ese todavía está en proceso y otro en Jalisco, y así, pero vamos avanzando”, contestó.

Explicó que hay “manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional” (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo a López Obrador, desde el inicio de su gobierno en diciembre del 2018 constató que las bandas de delincuentes se hacían de bases sociales apoyando a la gente con despensas, mercancías, huachicol y juguetes. “Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe de que eso es ilegal y que no se debe dar protección a la delincuencia porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando hay una acción de la guardia nacional o de cualquier otra corporación", anotó.

“Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente si se decomisa cocaína sale una comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del ejército, de la guardia, para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína”, dijo.

Cupo lleno en Islas Marías

A una semana de la apertura de la emblemática cárcel mexicana de las Islas Marías al turismo, ya tienen cupo lleno las nuevas instalaciones, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ahora que les hablaba yo las Islas Marías, que ya se abrió, ya se llenó prácticamente el cupo", informó en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El jefe del ejecutivo federal dijo que tras la alta demanda los visitantes a las Islas Marías solicitaron aumentar los días de estancia en las instalaciones turísticas. "Como son dos o tres días, creo que dos, eran tres, ya lo que están pidiendo es un día más y no es caro, entonces una gente que tiene vacaciones ampliadas puede ir ahí con la familia", explicó.

