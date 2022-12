VIDEO | ¡De película! Conductora del metro capta densa neblina sobre las vías

En días recientes el clima frío ha predominado en varios puntos de la Ciudad de México. Desde el pasado 24 de diciembre las bajas temperaturas han ocasionado intensas lluvias, caída de granizo y presencia de neblina, la cual ha sido visible en distintas zonas de la capital e incluso desde el transporte público. Así lo compartió una internauta identificada como Marian Leon en TikTok, quien difundió un clip donde se apreciaban las extremas condiciones climáticas a las que se enfrentaba el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

De acuerdo con lo que se observa en la grabación, la densa neblina ocasionaba poca o nula visibilidad para los conductores del Metro, quienes tenían que hacer su mejor esfuerzo para no perder de la vista las vías. Aparentemente, la usuaria que documento las imágenes es una operadora del sistema de transporte, ya que se encuentra filmando desde la cabina de un vagón, zona a la que solo tiene acceso el personal.

La usuaria que documento las imágenes es una operadora del sistema de transporte. Foto: captura de pantalla.

A lo largo del clip se puede escuchar a la mujer exclamar: “Jesucristo cierra el refri”, como una alusión a las bajas temperaturas que se han estado reportando en diferentes puntos del país. Actualmente, el video cuenta con más de 180 mil reproducciones y ha ganado cerca de 100 comentarios, donde los internautas han aprovechado la situación para escribir sus mejores chistes sobre el tema, mientras que otros no han dejado pasar lo peligroso que puede ser conducir con poca visibilidad.

"Es un lugar europeo los envidiosos dirán la línea 9?, “Neta que no me gusta el frío, solo de ver el video ya se me enfriaron los pies”, “Jajajaja obvio es la terminal de Eslovaquia aunque digan que es Pantitlán línea 9" y “Es la frontera de Italia con Alemania”, fueron algunos de los comentarios recabados en la publicación, la cual acumula más de 13 mil "me gusta".

Se espera que las bajas temperaturas continúen con la llegada del Frente Frío número 20. Foto: especial.

Siguen las bajas temperaturas en la capital

Según información ofrecida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que este 26 de diciembre se haga presente el Frente Frío número 20, el cual ingresará por la noche y su masa de aire sobre el noreste del territorio mexicano reforzará el ambiente frío a muy frío sobre el norte, noreste y oriente de México.

La dependencia informó que se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius y heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y de -5 a 0 grados Celsius y con posibles heladas en sitios altos de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

