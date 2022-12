Médicos héroes: no cobran por su atención a migrantes y personas en situación de calle

La salud es considerada como un derecho humano y de acuerdo con la ONU hay aspectos que no deben pasar por alto como es el caso de la accesibilidad, disponibilidad y de buena calidad; sin embargo, no todas las personas la reciben de la misma manera. Incluso la llegada de la pandemia por Covid-19 evidenció algunas de las desigualdades, pero también potenció otras como el Servicio Integral de Salud Gratuito “Abierto a Todos” de la Comunidad de Sant’Egidio en donde médicos se unen para ayudar a los más necesitados.

Este proyecto que se encuentra en muchas partes del mundo y que el impacto de una emergencia sanitaria lo trajo a México está abierto a todos, como indica su nombre, aunque los principales beneficiarios son grupos vulnerables como personas en situación de calle o migrantes, por mencionar a algunos. Y en esta temporada navideña en donde los valores de dar y compartir con los otros se hacen muy presentes, la fundadora del servicio, Mariana Monroy Velázquez, conversó con El Heraldo Digital para resaltar la importancia de este proyecto en el que se otorga un sistema integral de salud libre de discriminación y donde se ofrecen:

La doctora, responsable y fundadora del Servicio Integral de Salud Gratuito “Abierto a Todos” Mariana Monroy Velázquez conversó con este medio sobre el movimiento internacional de laicos que nació en 1968 y que desde entonces ha ayudado llevando diversos servicios de salud a los “más necesitados”.

De acuerdo con la experta, la principal labor de este proyecto es: “La construcción de la paz a partir del servicio gratuito y voluntario a niños, ancianos, enfermos, discapacitados y migrantes vivido como una amistad sincera y fraterna con cada uno poniendo siempre al centro el evangelio”. Por supuesto, con lo anterior se entiende que no son nombrados como pacientes, sino como amigos.

Según explicó Monroy Velázquez fue la pandemia de 2020 y que obligó a todos a quedarse en casa para cuidar de su salud la principal razón por la que este servicio llegó a la Ciudad de México, esto por las ganas de no descuidar a quienes no pudieron resguardarse. Aunque en un inicio toda la atención se centraba con cenas gratuitas, poco a poco la necesidad de abrirle las puertas a más personas que requirieran de cualquier tipo de servicio medico los llevó a tener su propia sede en Jalapa 18, Roma Norte en la colonia Cuauhtémoc.

Con la intención de ayudar a los amigos se comenzaron a recolectar medicinas, además de dar consultas gratuitas en medio de la banqueta y apoyar con todo tipo de situaciones, incluyendo las heridas, pues “la vida en la calle es difícil, complicada”. Por supuesto, la ayuda fue creciendo y de pasar de sólo ser Mariana con su bata, se sumó una enfermera, un estudiante y una odontóloga para dar el servicio, así como el grupo de Caritas México con pasantes de medicina.

El Heraldo Digital visitó las instalaciones de este servicio de salud y en el ambiente no sólo se respiran las ganas de ayudar, sino también una gran gratitud de personas de todas las edades, muchas de ellas en situación de calle que acuden por las consultas de seguimientos por sus diversas enfermedades, para atender alguna lesión, para recibir un diagnóstico ante la temporada de contagios de enfermedades en las vías respiratorias e incluso para acceder a vacunas como la de la influenza.

Daniel es uno de los amigos que lleva al menos dos años recibiendo apoyo médico gracias a la Comunidad de Sant’Egidio y al recordar cómo se enteró de la existencia de este lugar, responde igual que todos: gracias a que un amigo de la calle lo llevo. En el momento, el hombre recibía asistencia de una doctora, pues presentaba lesiones en uno de sus pies, aparentemente por pasar gran parte de su día en las calles.

“Compañeros que tengo allá afuera que son de situación de calle una vez me dijeron: ‘Vente, vamos por una torta’. Me llevaron y fue así que me enteré. Me explicaron a qué se dedica esta asociación y ya fue que me empecé a pegar; cuando me dijeron que tenían servicio médico, como yo tomo medicamento controlado, aquí me han estado apoyando con esa cuestión. Muy pocas personas hacen esto de quitarse su tiempo y a veces su dinero para apoyarnos a nosotros”, dijo a este medio.