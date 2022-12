AMLO anuncia que el gobierno comprará terreno privado en zona arqueológica en Uxmal

En la mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, sin dar detalles, que el gobierno federal comprará a un particular un predio ubicado en la antigua ciudad maya de Uxmal, en Yucatán, el cual pasará a ser parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Estamos a punto de comprar, parece una cosa increíble, los terrenos de Uxmal porque es una zona arqueológica importantísima, pero la escritura es privada, o sea Uxmal, la zona arqueológica”, dijo en Palacio Nacional.

Dijo que el dueño del predio fue quien tomó la iniciativa de venderla al gobierno federal, planteamiento que le hizo directamente a Diego Prieto, director del INAH. “Se podía hacer un juicio, pero suele pasar que esos juicios tardan mucho y no sé por qué razón, pero los pierde el Estado, en Chichen Itzá lo perdió el Estado y tuvo que pagar muchísimo, Chichen Itzá también era particular, y se fueron juicio, pierde el Estado y tiene que pagar una cantidad.

“Entonces, me pidió Diego Prieto que antes de que termináramos dejáramos resuelto eso y se mandó hacer un avalúo, ya lo tenemos, y él ya aceptó el resultado de ese avalúo y es probable que se adquiera y ya pase a Antropología e Historia”, señaló.

El terreno que comprará el gobierno está cerca de un predio de 2 mil 400 hectáreas que el gobierno federal recuperó, el cual se había vendido a un particular con “una operación irregular”, de acuerdo con López Obrador. “2 mil 400 hectáreas que se va a convertir también en un parque natural que se va a llamar Nuevo Uxmal, y de este nuevo Parque de 2 mil 400 hectáreas se va a poder ir por una vereda a la zona arqueológica de Uxmal”, dijo.

Por su parte, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, destacó en su cuenta de Twitter que la ampliación de espacios de protección ecológica y arqueológica derivan del proyecto del Tren Maya. “El presidente @lopezobrador_ informó que con el Tren Maya crecerán los espacios de protección ecológica y arqueológica. 2,400 hectáreas serán parque Nuevo Uxmal. La reseva de Calakmul se crece a más de 1 millón de hectáreas; unas mil hectáreas serán el Parque del Jaguar en Tulum”, publicó Ramírez.

Recomienda realizar documental por operación del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó realizar un documental sobre la cultura Maya para conocer mejor el sureste de México a propósito de la construcción del Tren Maya en cinco estados.

"Yo estoy recomendando que para lo del Tren Maya se haga un documental porque es una nación, porque es una cosa impresionante los sitios arqueológicos, lo que hay de riqueza artística, cultural y hubo un tiempo en que se pensaba mucho que estás edificaciones sobre todo las coloniales, los templos y demás son bellísimos, va uno a Oaxaca o a Zacatecas, en San Luis, en Guanajuato es muy bella la arquitectura, pero se exaltó tanto que se menospreció la arquitectura prehispánica", indicó.

En la conferencia matutina, el jefe del ejecutivo federal consideró que durante los gobiernos neoliberales se buscó eliminar algunas partes de la historia de México.

"El que domina busca negar al oprimido: te vengo a civilizar porque tú eres un bárbaro. No, no, por eso el rescatar nuestra historia, nuestra cultura, estos neoliberales querían acabar con la historia, yo les comentaba, ya no hacían los desfiles, ya no importaban los héroes, los padres de nuestra patria, financiaban desde el gobierno películas para acusar a Hidalgo de adúltero y a Morelos de lo mismo, y cosas por el estilo, distorsiones de la historia", indicó.

En julio serán las primeras pruebas del Tren Maya

Para julio del 2023 se harán las primeras pruebas del Tren Maya, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este lunes, la más larga que ha tenido en su sexenio con 3 horas y 28 minutos.

Las pruebas en la obra de mil 554 kilómetros podrían comenzar entre Mérida y Cancún, aunque podría extenderse a Tulum y Chetumal, una vez que sean entregados al gobierno federal los primeros trenes que se construyen en Ciudad Sahagún.

“Vamos a inaugurar en diciembre la obra, aunque el periodo de prueba a comenzar en julio, en un tramo, estamos viendo si empezamos en el Tramo electrificado desde Edzná, bueno, desde Campeche, que no va a estar electrificado, pero sí desde Mérida, Cancún, Chetumal, a ver si podemos, sino en julio, para las pruebas, sin duda Mérida-Cancún y puede ser Cancún y Chetumal”, adelantó.

También adelantó que el tren será inaugurado en diciembre con cuatro o seis trenes de pasajeros, con los que se podrán ya recorrer toda la zona. El presidente de la República también hizo un balance de la riqueza arqueológica que el gobierno federal ha encontrado durante la excavación para la obra. “Después vamos a informar sobre el rescate arqueológico, la importancia del Tren Maya en este sentido y la inversión que estamos destinando Tenemos como 500 arqueólogos”, dijo.

