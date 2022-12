Alfredo Ramírez destaca presupuesto histórico para Michoacán en 2022

Para el año 2023, el estado de Michoacán contará con un “presupuesto histórico” que asciende a poco más de 100 mil millones de pesos, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el de 2023, será un presupuesto 0 déficit o sin aumento de impuestos, que consta de 91 mil 167 millones de pesos, más nueve mil millones de pesos que destina la Federación para proyectos multianuales, es decir, para obras diversas que tengan una duración de construcción de 12 a 18 meses con la finalidad de que no queden inconclusas.

“Es un presupuesto histórico. El presupuesto real a disposición de la Secretaría de Finanzas y a disposición de Michoacán es de 100 mil millones de pesos, es oportuno decirlo. Hay quien dice que el presidente López Obrador no apoya, pues ahí están los números, no mienten, los números son fríos y por supuesto que el respaldo se ve y se siente finalmente en un presupuesto más robusto, poderoso y fuerte en comparación con 2021”, expresó Ramírez Bedolla.

Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán, Luis Navarro García, detalló que en comparación con el 2022, el presupuesto de 2023 será 12 por ciento mayor. Al respecto puntualizó que en el año 2021, ingresaron a la entidad 68 mil millones de pesos; en el año 2022 el presupuesto aumentó a 81 mil millones de pesos, y para 2023, se esperan los 91 mil 167 millones de pesos anunciados.

El mandatario señaló que la Federación destinó más nueve mil millones de pesos para proyectos multianuales

Estos aumentos anuales del presupuesto para Michoacán y un buen manejo del recurso, consideró el secretario de Finanzas, ha permitido que el gobierno del estado cierre el año sin deudas. “Prueba de ello es que estamos en la última semana del año y no hubo una sola quincena que nos retrasáramos en hacer cualquier pago de nómina, no hubo un solo mes que nos retrasáramos en dispersar los recursos de manera muy puntual a los ayuntamientos, a los organismos públicos descentralizados, a los dos poderes, algo que no ocurría en el pasado y tenemos la confianza de que en el 2023 va a ser el mismo modelo”, afirmó Luis Navarro.

Presupuesto para obra e infraestructura será 118% mayor

Para el año 2023, Michoacán dispondrá de un recurso 118 por ciento mayor al de 2022, para la mejora en infraestructura y puesta en marcha de obras, informó la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán.

En conferencia, el titular de la SFA, Luis Navarro García, expuso que en el año 2022, se destinaron 905 millones de pesos para diversas obras, mientras que para el año 2023, se asignarán a ese rubro 2 mil 65 millones de pesos, lo que representa un incremento del 118 por ciento.

Este recurso, se ve fortalecido con la entrega de 9 mil millones de pesos que el Congreso de la Unión destinó a Michoacán, para la realización de Obra Pública Multianual.

Algunas de las obras tentativamente contempladas para el siguiente año, son: el Metrobús de Morelia, el Distribuidor Mercado de Abastos, el Segundo Circuito del Periférico Morelia, el Mercado de Pátzcuaro, el Boulevard Jiquilpan – Sahuayo, la Reconstrucción de la Red Carretera Estatal, la Recuperación del Río Duero, entre otros.

