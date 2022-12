Patio Tlalpan: la oscura leyenda detrás del centro comercial que fue un manicomio

A un costado de la Avenida Insurgentes Sur, en la Colonia Santa Úrsula Xitla, se localiza Patio Tlalpan, un centro comercial que ha ganado popularidad entre los capitalinos del sur de la Ciudad de México. Dentro de sus instalaciones es posible encontrar tiendas de comida, ropa, entretenimiento, belleza, mascotas y más. Sin embargo, detrás de sus paredes se oculta la historia de uno de los hospitales psiquiátricos más temibles de los últimos tiempos: la Clínica San Rafael, sobre la cual giran una gran cantidad de mitos, leyendas y rumores, los cuales inspiraron una película de terror estrenada en 2015.

La historia del nosocomio, que una vez llegó a alojar a cientos de pacientes con desbalances mentales, se remonta a 1940, cuando los ejidatarios del pueblo Santa Úrsula Xitla decidieron donar, de manera voluntaria, un predio de 25 mil metros cuadrados a la orden religiosa de San Juan de Dios, quienes tenían como objetivo construir un hospital de atención psiquiátrica. El terreno se ubicaba en la que antes fue conocida como la prolongación de la carretera México-Cuernavaca, actualmente Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación del Metrobús línea 1 “Santa Úrsula”.

La construcción de la Clínica San Rafael fue de suma importancia para la orden religiosa, ya que fue el primer hospital que instauraron en el país. Los religiosos de San Juan de Dios son un grupo católico que se dedica a todas las actividades, sin ánimo de lucro, dentro del ámbito sanitario. Este grupo fue creado en 1572 en Granada, España; y llegaron a México en el siglo XVII, por lo que pasaron más de 200 años hasta que por fin pudieron consolidar su primer nosocomio en tierras mexicanas, el cual estuvo dedicado a la salud mental.

De esta manera, la Clínica San Rafael comenzó a edificarse a mediados de 1945. Los trabajos de construcción se alargaron por siete años y finalmente el nosocomio fue inaugurado el 5 de julio de 1957. Desde sus inicios, el hospital comenzó a operar como privado, contrario a lo que esperaban los pobladores de la zona, quienes suponían que la orden religiosa ofrecería servicios gratuitos. Dentro del inmueble se brindaba tratamiento psiquiátrico e incluso había un pabellón para rehabilitación y para tratar a personas con adicciones.

Pacientes denunciaron diversos abusos en la institución mental

De acuerdo con el testimonio de Rocío Domínguez, quien laboró en el hospital durante un breve periodo de tiempo cercano a 1999, la atención que se brindaba a los pacientes cumplía con todos los estándares de “ética profesional”. Según la enfermera, quien actualmente es una adulta mayor, la mayoría de las personas que acudían al nosocomio tenían poder adquisitivo, por lo que sus familiares constantemente se aseguraban de que no les hiciera falta nada y que los cuidados fueran los adecuados.

No obstante, pacientes de la institución han revelado que dentro del nosocomio eran víctimas de abusos por parte del personal médico. Tal es el caso de Silvia de la Vega, una mujer que reveló, ante el medios locales, que durante su estadía en la Clínica San Rafael presenció los malos tratos que se les daban a los hospitalizados. “Quienes estaban a cargo de los pacientes eran los cuidadores y las cuidadoras, quienes no tenían ningún conocimiento en psicología. Sufrimos abusos de todo tipo, tanto físicos como psicológicos, también llegué a sufrir acoso sexual”, dijo en aquella entrevista de prensa.

Pese a las acusaciones la clínica no cerró sus puertas sino hasta 2009, cuando derivado de la falta de pacientes el hospital se quedó sin fondos para cubrir los gastos. Según algunos trabajadores, la administración ya no tenía dinero para comprar material, equipos y cubrir el salario de los empleados, por lo que se vió forzado a reubicar a los pacientes en otros centros psiquiátricos, sin revelar realmente los detalles que llevaron al declive del nosocomio. El terreno donde alguna vez se erigió el psiquiátrico fue comprado por particulares, quienes dejaron el predio abandonado por casi 4 años.

El hospital psiquiátrico que inspiró una película de terror

Tras el cierre del hospital, vecinos de la zona comenzaron a relatar sobre supuestos sonidos extraños, lamentos y gritos que presuntamente provenían del hospital abandonado. Los rumores escalaron rápidamente y llegaron a los oídos del director de cine Abe Rosenberg, quien aprovechó la situación para filmar, dentro del nosocomio abandonado, su película “Archivo 253” (2015), una cinta que, de acuerdo con el cineasta, está basada en supuestas historias de sucesos paranormales relacionadas al psiquiátrico.

La película revela la historia de un grupo de amigos que entraron al hospital para filmar actividad paranormal, sin embargo, conforme los jóvenes se van adentrando sucesos misteriosos comienzan a ocurrir. “Es una ficción, pero basada en hechos reales, de historias que nos contó gente que trabajó en la clínica”, mencionó, en entrevista de prensa ante medios de comunicación, Joseph Hemsani, co escritor y productor de la cinta. El cineasta detalló que “durante el rodaje pasaron cosas, como que a uno de los actores se le apareció un monje y ya no quería regresar al set, hasta que le dimos una bebida energética; también escuchábamos vidrios que se rompían y no había nada”. La grabación de la cinta tuvo tanto éxito que los productores consiguieron que el filme pudiera ser estrenado al interior del recinto.

Tras los rumores que giraban en torno a la actividad paranormal dentro del hospital, la empresa Grupo México Ratail Properties decidió demoler la edificación a finales del año 2012. No obstante, las autoridades de la alcaldía pusieron como requisito que se debía conservar la fachada de la entrada principal de la construcción. De esta forma, comenzaron los trabajos para abrir paso a un nuevo centro comercial al sur de la capital.

De los escombros del psiquiátrico se levantó una plaza comercial

La demolición y la construcción de la plaza comercial se extendió por más de cuatro años, esto por falta de permisos y constantes clausuras por parte de las autoridades; además, los vecinos de la zona se manifestaron, en repetidas ocasiones contra el proyecto, y lograron ganar un juicio y varios amparos contra el centro comercial. Patio Tlalpan fue inaugurado de manera oficial a mediados de febrero de 2018, aunque habitantes de la zona detallaron que el sitio ya estaba operando desde semanas antes del anuncio oficial.

Actualmente, la plaza comercial es muy concurrida por los habitantes del sur de la Ciudad de México. De acuerdo con información oficial, Patio Tlalpan cuenta con un área rentable total de 38, 583 metros cuadrados, 65 locales y 685 cajones de estacionamiento. Sin embargo, detrás de esta imponente edificación se encuentra oculta la historia de uno de los psiquiátricos más populares y temidos de México.

