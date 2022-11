Minnie West, hija de Amparín Serrano, sale del psiquiátrico: "Sigo igual de deprimida"

Minnie West dio a conocer a sus seguidores que salió del hospital psiquiátrico después de un mes de estar internada; sin embargo, confesó que aún se siente igual de deprimida debido a la muerte de su mamá, Amparin Serrano, quien perdió la vida en un accidente en agosto de este año. La actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de lo que fue este proceso y de cómo su familia la arropó ante esta situación.

La hija de la creadora de Distroller informó hace algunas semanas que se internaría en un centro psiquiátrico para tratarse, pues admitió que necesita ayuda debido a que no podía enfrentar la muerte de su mamá, quien lamentablemente falleció al caer de uno de los sillones-elevadores que se encontraban en su extravagante casa. La noticia impactó a sus millones de admiradores, así como a miembros del espectáculo, sin embargo, recibió cientos de muestras de cariño y apoyo, debido a que reconocían su valentía para tomar esa decisión.

Minnie West estuvo 30 día en el psiquiátrico IG @minniewest

Minnie West sale del psiquiátrico

La actriz de 29 años compartió con sus más de 535 mil seguidores de la plataforma de Meta un mensaje para revelar que salió del centro que la arropó por alrededor de 30 días. Aunque aseguró que aún se siente deprimida, indicó que en aquel sitio le proporcionaron algunas herramientas para poder sobrellevar su trauma, por lo que dijo que está trabajando en ello, tranquilizando un poco más a sus fans, quienes evidentemente le comentaron palabras de aliento.

"Hoy salgo de un lugar que me enseño muchas herramientas para seguir adelante. Se que mucha gente me preguntara “como te fue?” “Te sirvió” ? con la expectativa de que un capullo se convierta en mariposa. Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me ayudaran a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma", colocó en la descripción de la publicación junto a una serie de fotografías.

Minnie indicó que sus sentimientos y emociones por la pérdida de Amparín Serrano no cambiarán en 30 días, y aunque advirtió que no sabe cuánto durará, está trabajando para volver a sentirse mejor. "Lo que si se es que por mi mamá voy a hacer todo lo que está en mis manos por poder volver a tener momentos felices y volver a ser yo, una yo que jamás será igual pero una yo que va a aprender a vivir con un trauma y sin su otra mitad", destacó.

IG @minniewest

"Gracias por recibirme con explosiones de arcoíris llegando a la casa @amparinserrano esa fue la mejor bienvenida. Gracias a todos por sus comentarios y por estar al pendiente de verdad lo agradezco", concluyó su mensaje la también hija del empresario David West, quien apareció junto a la joven en algunas fotos demostrando que su familia la está apoyando en este proceso de duelo.

En tanto, la publicación ha alcanzado los más de 35 mil "likes" y tiene cientos de comentarios, no sólo de sus admiradores, también de miembros del espectáculo como Consuelo Duval, Isabel Lascurain, Ana Serradilla, Carlos Rivera, Mane de la Parra y Natasha Dupeyrón, quienes escribieron mensajes como "Animo querida, todo es un proceso q con tiempo y amor se va sanando", "Eres grande" y "Tu madre desde el cielo, y tu padre aquí, te van a dar, guiar y amar para que salgas adelante, y lo vas a lograr. Un beso apretado lleno de mucho color".

Amparín Serrano, comenzó su carrera como integrante de "Flans", sin embargo, tuvo que salirse del grupo. Años después creó Distroller y explotó su popularidad a nivel nacional e internacional, pues la marca tiene varios productos en el mercado como por ejemplo "La Virgencita Plis". La muerte de la empresaria impactó al medio artístico, pues era muy querida por varios famosos, quienes lamentaron la pérdida y mandaron sus condolencias a la familia.

SIGUE LEYENDO:

Hija de Amaparín Serrano la recuerda con emotivo mensaje para celebrar su cumpleaños: "La vida no es igual sin ti"