El misterio de la muerte de Fredy de 8 años: lo hallaron en un callejón de Cuautepec con quemaduras y golpes

La biografía de un niño es tan pequeña y universal que no puede contarse con palabras. Las imágenes de infantes no deben estar destinadas a aparecer en periodícos de nota roja o en volantes de búsqueda. Pero cuando se pierde la memoria de un acontecimiento, también se pierde la capacidad de reflexión.

La historia que le presentamos a continuación es la de Fredy, un menor de 8 años de edad que fue reportado como fallecido al interior del Hospital Materno de Cuautepec, en la demarcación Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. Usuarios de redes sociales piden justicia y que la Fiscalía de la CDMX indague lo suficiente para dar con el paradero de o los responsables de tan brutal crimen.

Hasta el momento, con la información que ha trascendido y se ha revelado, fue la tarde del martes 22 de noviembre que los papás de Fredy, previo a irse a trabajar, lo dejaron en la casa de unos familiares en compañía de unos primos pequeños. Algo sucedió al interior del domicilio que el menor salió a la calle alrededor de las 14:30 horas.

El tiempo pasó y una tía de Fredy, quien hasta el momento no se ha revelado su identidad, comentó que caminaba por un callejón de la colonia Del Carmen y encontró a su sobrino tirado, gravemente herido, con fuertes golpes en la cabeza, moretones y quemaduras en el cuerpo.

La mujer al descubrir tan macabro hallazgo, de inmediato llevó al niño al Hospital Materno de Cuautepec, donde fue ingresado por médicos y enfermeras. A pesar de que en el nosocomio fue atendido, en la horas de la noche se informó sobre su fallecimiento derivado de las lesiones.

Ante este caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya realiza las investigaciones pertinentes para conocer lo que ocurrió y castigar a los responsables de arrebatarle la vida al niño. Por su parte, la tía de Fredy comentó que no sabe qué le sucedió. Aseguró que sus padres salieron a trabajar y lo dejaron en compañia de sus primos. Desconoce qué fue lo que provocó que Fredy saliera y quien habría sido los resposables de su homicidio.

"En ese callejón siempre hay cámaras", comentó un usuario en Twitter arrobando a la Fiscalía para que contacte a las cámaras del C5 para conocer cómo es que el cuerpo de Fredy fue encontrado ahí. En redes sociales han comenzando a sugir teorías sobre el caso. Pero serán las autoridades quienes determinen la investigación y el móvil del ataque.

"¡Con los niños no!"

Usuarios de Facebook y Twitter han comenzando a pedir justicia por el niño Fredy con el hashtag #ConLosNiñosNo y han arrobado al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Omar García Harfuch y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que tomen cartas en el asunto.

"Lamentable este tipo de noticias, los niños son indefensos, no debemos aprovecharnos de eso. Debemos cuidarles y procurar su felicidad y bienestar", "Justicia, no podemos permitir esta violencia contra nuestros niños" o "Con los niños no, Fredy no merecía acabar así", fueron algunos comentarios que se encuentran en redes sociales.

La Cámara de Senadores fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que, de enero de 2018 a abril de 2021, se iniciaron en la capital del país 24 mil 928 carpetas de investigación, donde se encuentran como víctimas 28 mil 540 niñas, niños y adolescentes.

Esta institución capitalina respondió a un exhorto del Senado de la República, donde solicita a las fiscalías de las 32 entidades federativas un informe actualizado sobre las estadísticas de delitos, homicidios dolosos y desapariciones cometidos en contra de menores de edad.

La Fiscalía de la Ciudad de México señaló que, del tipo de delitos cometidos en contra de este sector poblacional, 12 son catalogados de alto impacto y 122 de bajo impacto.

Precisó que, de los ilícitos de alto impacto, el de violación registró mil 790 víctimas; el robo a transeúnte en vía pública, con y sin violencia, tuvo mil 141; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 245, y el homicidio doloso, 190 víctimas.

