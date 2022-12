México no rompe relaciones con Perú

México no romperá relaciones con Perú, pese a que esa nación haya declarado persona non grata al embajador de México en aquel país, Pablo Monroy Conesa, aseguró el presidente c.

En la mañanera dijo que en las próximas horas regresará a México el embajador Pablo Monroy Conesa, a quien el gobierno de Perú le estableció este martes un plazo de 72 horas para abandonar el país, “sí queremos que se regrese lo más pronto posible, fueron determinantes, 72 horas, al estilo policiaco, porque eso no tiene que ver nada con la diplomacia”.

Confirmó que ayer por la mañana la familia del ex presidente Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos menores, Arnold y Alondra, llegaron a la capital, quienes recibieron del Instituto Nacional de Migración (INM) documentos migratorios y asilo político por parte del gobierno de México.

El Presidente ha sido muy crítico con la situación en Perú. (Crédito: Archivo)

Dijo que la crisis es por la actitud de la llamada clase política y de los grupos de poder económico y político por sus ambiciones personales e intereses económicos. El Presidente fustigó que por esa situación tomaron medidas arbitrarias como la de declarar persona non grata al embajador en Perú.

Mientras que Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros de Perú, dijo que no permitirán que personas ajenas al país se entrometan en los asuntos internos.

“Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, hemos conseguido, con mucho esfuerzo, que nuestro país esté en paz”, refutó Otárola.

Además, el funcionario evitó comentar sobre la posibilidad de una extradición contra Lilia Paredes. Además, se encuentra en una investigación preparatoria como “coautora del delito de organización criminal”, según registros de la Fiscalía.

Otárola coincidió en que tampoco se ha previsto romper relaciones con México “porque son países hermanos”.

