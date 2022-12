AMLO asegura que llegará a la verdad del ataque a Ciro: “No nos vamos a manchar”

Sobre el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que llegará a la verdad del motivo por el que intentaron balear al comunicador, por lo que recordó que instruyó que se haga una investigación a fondo sobre el caso para que la situacion no quede impune.

“Hay que investigar bien el ataque a Ciro Gómez Leyva que se haga una investigación a fondo para que haya justicia, porque nosotros no nos vamos a manchar, y es posible saber lo que sucedió”, enfatizó el presidente.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseguró que es posible que se conozca la verdad sobre el ataque al periodista, ya que afirmó, hay dos razones primordiales para lograrlo:

“Primero porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento, nos van a ayudar a saber si escuchó que llegó alguien en una moto, y estuvieron discutiendo y los carros cruzados, y quién pasaba por ahí. Las trabajadoras y trabajadores domésticos, choferes. Tenemos mucha información que no lleven, eso es muy importante, pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado, ya que es muy difícil de desentrañar si es un crimen de Estado, eso sí es complicado.

Pero cuando no es un crimen de estado se conoce la información porque los organismos del Estado están para investigar, no para generar impunidad” señaló el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles.

"A todos beneficia conocer la verdad"

Ciro Gómez Leyva acusó que el AMLO lo siga señalando como vocero del conservadurismo. Foto: Archivo

Señaló que a todos beneficia conocer la verdad sobre el atentado en contra el periodista ocurrido la noche del 15 de diciembre y reiteró que los ciudadanos van a colaborar para que se concrete la investigación y determinar si se trata del crimen organizado o incluso de la delincuencia de cuello blanco.

“Esto le conviene a Ciro porque imagínense un atentado contra su vida, a quien les conviene a los medios donde trabaja Ciro, a todos los que trabajan en política, a quién le conviene, desde luego a la autoridad y ver si no es crimen organizado la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco.

Porque a quién perjudica un crimen así al país, a la autoridad y al presidente, a la democracia entonces sí se tiene que hacer una investigación a fondo, ojalá que tengamos resultados, pero no dejarlo. Yo voy a seguir con este tema aquí”, sostuvo.

Descarta que el ataque sea indagada por la FGR

López Obrador consideró que el caso no amerita que sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que aunque confía en el fiscal general Alejandro Gertz Manero, el tema es indagado por la Fiscalía General de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, a la que dijo AMLO, confía para que esclarezca el ataque.

“Todos tenemos la obligación de vivir en paz, vamos a seguir actuando de manera responsable”, acotó el mandatario federal.

Tras ser cuestionado en su conferencia matutina de este miércoles sobre la protección a los periodistas, Andrés Manuel López dijo que su gobierno seguirá actuando con responsabilidad y aseguró que él no podría mandar a matar a nadie.

“Vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos y a los periodistas y a los opositores, la diferencia más importante es que el Estado ya no es el que violan los derechos humanos como antes. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

