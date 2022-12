Clara Brugada, la alcaldesa mejor evaluada de la CDMX por Demoscopia Digital

Clara Brugada es la alcaldesa mejor calificada de la Ciudad de México, de acuerdo con la encuestadora Demoscopia Digital. Ha recibido el reconocimiento de diversos organismos internacionales por la transformación del espacio público de Iztapalapa para la cultura, el deporte y la recreación.

En entrevista con El Heraldo de México, la alcaldesa afirma que ha puesto la seguridad ciudadana como prioridad de su gobierno, impulsando una estrategia integral para recuperar la tranquilidad de las familias.

Clara Brugada, en tu gobierno se ha observado una disminución histórica de la inseguridad y la violencia. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican la incidencia delictiva en niveles inferiores a los registrados hace 10 años. Se dice fácil, pero es una reducción que representa un logro impresionante. ¿Clara, qué se ha hecho para lograr estos resultados tan espectaculares en favor de la seguridad de la gente?

Cuando llegamos al gobierno en 2018, nuestra demarcación se encontraba en su peor momento en materia de seguridad. Ese año se registraron más de 10 mil delitos de alto impacto que afectaron la vida, la salud y el patrimonio de los ciudadanos; diariamente se cometían 30 delitos graves. Estábamos en el lugar ocho, entre los 10 municipios más violentos del país. Era insostenible, la gente estaba muy preocupada.

Hoy me siento muy orgullosa, porque logramos mejorar la seguridad, y con ello, la vida de la gente. El año 2022 será en el que menos delitos se registren desde 2014. Hemos logrado una reducción de 60 por ciento de la violencia y ubicar a nuestra demarcación en el último lugar en incidencia delictiva de la ciudad con relación a su población.

Esto es un gran logro que se nota en las calles, pero obvio, no estamos satisfechos, ni podemos declarar que el trabajo está terminado. Vamos por más, porque la seguridad significa tranquilidad para las familias.

¿En qué se basa esta exitosa estrategia de seguridad, alcaldesa Clara Brugada?

Son cuatro grandes dimensiones: coordinación y unidad frente al crimen; fortalecimiento de los cuerpos policiales; inteligencia y tecnología al servicio de la seguridad, y regeneración urbana e intervenciones sociales para recuperar la convivencia.

Trabajamos con la jefa de Gobierno y el gobierno federal en cada colonia y cada lugar con presencia de actividades delictivas.

Todos los días, todas las instituciones, analizamos datos, informes de inteligencia, patrones criminológicos e incidencias urbanas. Con base en ello tomamos decisiones.

Fortalecimos a nuestra policía con 196 patrullas. Nunca antes se había invertido tanto en seguridad. Incrementamos la videovigilancia en nuestras calles con cinco mil 793 cámaras, con lo cual podemos prevenir delitos y fortalecer las herramientas de investigación para detener a los responsables.

La recuperación del espacio público fue esencial. Sólo voy a referirme a dos grandes acciones: los Caminos de Mujeres Libres y Seguras y las Utopías.

Con los Caminos de Mujeres Libres y Seguras establecimos un modelo de intervención urbana innovador para recuperar la calle para las mujeres.

Transformamos 226 kilómetros de calles, donde instalamos 71 mil 782 luminarias y cuatro mil 283 murales públicos que resignificaron estéticamente nuestra demarcación. Me da mucho gusto que este modelo que implementamos lo adoptó la jefa de Gobierno y lo replicó. También una estrategia para combatir la violencia de género.



¿Por qué has dicho que tu gobierno es feminista?

Estoy convencida de que la igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible para el avance de la sociedad. Para combatir el rezago educativo en las mujeres que abandonaron sus estudios, establecimos el programa de Mujeres Estudiando, que apoya a mayores de 30 años para que concluyan sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato y se transformen en mujeres libres, autónomas y poderosas.

Arrancamos un programa único en la ciudad: el Sistema Público de Cuidados, con el cual establecemos una red de apoyo a las personas cuidadoras.



¿Clara Brugada, es verdad que Iztapalapa es la galería abierta más grande del mundo?

Por supuesto… Es un proyecto que enamora, con el que hemos logrado llenar de arte y color nuestras calles, espacios públicos y hasta las azoteas. Son casi nueve mil murales, ninguna ciudad del mundo cuenta con esa cantidad de arte urbano. Desde el Cablebús puedes recorrer la historia de nuestra alcaldía y de nuestra gran ciudad; sus héroes, sus luchas, sus colores, es una enorme galería que condensa su diversidad.



Clara, en el momento más crítico de la pandemia, cuando muchas personas estaban confinadas en sus casas y sin ingresos, impulsaste una estrategia muy interesante en términos económicos y sociales para reactivar la economía y apoyar a la gente.

Recuerda que para controlar la pandemia, se cerraron actividades no esenciales y mucha gente se quedó sin ingresos durante varios meses, y los pequeños negocios de barrio comenzaron a quebrar. No podíamos dejar a la gente sola y a su suerte. Por ello, impulsamos Mercomuna, que otorgó un apoyo económico emergente a 200 mil familias mediante vales intercambiables sólo en los comercios de barrio. Con esta acción tan sencilla, hemos inyectado más de 800 millones de pesos a la economía local y evitado que cierren más de 20 mil pequeños negocios.



Un tema que muchos gobiernos olvidan o no les parece importante es el de los animales de compañía. He visto imágenes con tus perros y se nota que amas a los animales, ¿has logrado romper récords de esterilizaciones de perros y gatos en toda la ciudad?

Hemos unido esfuerzos con algunas fundaciones privadas y médicos veterinarios para una campaña permanente de esterilización gratuita. Hemos sobrepasado lo estipulado por la Constitución de CDMX y llevamos ya 84 mil 530 cirugías, además de brindar talleres sobre tutela responsable.



¿Qué son las UTOPÍAS?

Son grandes obras de infraestructura social para la realización de los sueños y el ejercicio de los derechos de las personas. Megaproyectos sociales con equipamiento de calidad dedicados a las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores para que ejerzan su derecho a la cultura, al deporte y a la recreación.

Las Utopías buscan combatir la desigualdad y acercar instalaciones de primer nivel a toda la población. Son espacios de formación artística de primer nivel para que las personas realicen sus sueños, pero también son lugares de descanso, recreación y aprendizaje.



De estos megaproyectos, ¿cuáles son los favoritos o los que más le gustan a Clara Brugada?

¡Ay, qué pregunta tan difícil! Todas son hermosas y tienen cada una su atractivo, pero que nadie escuche… Nuestra joya es la Utopía Meyehualco, que tiene más de 150 mil metros cuadrados construidos; alberga a Iztapasauria, el gran parque temático de dinosaurios que ha cautivado a más de un millón 100 mil visitantes.

Pero también está el Barco Utopía, que se convertirá en el espacio más importante para las nuevas tecnologías. Y la cereza del pastel es la Utopía Libertad, construida en la zona de amortiguamiento del Reclusorio Oriente, que tiene un enfoque sustentable.



¿Y cómo le ha hecho el gobierno de Clara Brugada para lograr todo esto?

Gracias a un gobierno honesto, transparente y a un manejo eficiente de los recursos hemos podido maximizar el presupuesto y regresarlo a la población en obras y programas.



¿Alcaldesa, cómo se puede contactar a Clara Brugada?

Todas las semanas realizo una audiencia pública para atender de forma directa a mis vecinos. Ahí escucho sus problemas e instruyo soluciones. También atiendo desde mi WhatsApp a las personas que me escriben.



Alcaldesa, en estas fechas tan especiales, ¿qué mensaje le manda a las familias de la Ciudad de México?

Mis mejores deseos, que haya paz y unión familiar. Son días que nos llenan de alegría, momentos de compartir y de renacer en un año nuevo. Prosperidad y salud.

