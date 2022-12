Jugadores de "Magic: The Gathering" disputarán en el WTC clasificación a la gran final

Los mejores 128 jugadores del “Magic: The Gathering” compiten este fin de semana en el WTC de la Ciudad de México para clasificar a la gran final “World Championship”, cuyo premio será de 1 millón de dólares.

Este 16, 17 y 18, la capital del país será sede de la final regional internacional del torneo “The Gathering Showdown Series”, en el cual se reunirán 86 tiendas de 11 países, en donde habrá premios de hasta 15 mil dólares.

Debido a la pandemia, se potencializan diversos mercados, uno de ellos el juego virtual de cartas intercambiables, el cual ahora puede realizarse de manera presencial gracias a organizadores como la tienda Yellow Rabbit, un ícono nacional y en LATAM, la cual

une a competidores de todas las edades, ideologías, géneros y clases sociales, a través de un juego sano y estratégico que desafía la mente del ser humano.

Con sede en Cuernavaca, Morelos y con apenas 4 años de vida, ya es una de las 10 tiendas en Latinoamérica que cuenta con WPN Premium avalada por Wizards of the Coast. Nace ante la falta de alternativas destinadas a los coleccionables, convirtiéndose en un lugar donde todos puedan intercambiar tarjetas, anécdotas y experiencias, formando así una comunidad entre los jugadores.

“Magic: The Gathering” es el primer juego de cartas intercambiables en la historia que cumple 30 años por Hasbro (Wizards of the Coast); de hecho, es el producto más exitoso de esta marca, llegando a ventas de más de 1 billón de dólares con 40 millones de jugadores a nivel mundial.

“The Gathering Showdown Series”, es un evento abierto a todo el público, en donde podrán fotografiarse con artistas cosplay, intercambiar cartas, comprar juegos y convivir con los jugadores que, hoy por hoy, están siendo celebridades en su segmento.

Este mercado es una oportunidad de negocio, en donde no sólo se generan grandes utilidades, sino también conecta a miles de personas.