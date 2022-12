"Vamos a detener a los responsables": Omar García Harfuch respalda a Ciro Gómez Leyva tras atentado

Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, brindó su respaldo al periodista Ciro Gómez Leyva tras denunciar que fue atacado a tiros muy cerca de su casa.

A través de las redes sociales, el secretario se comprometió a detener a los responsables de los hechos violentos que se registraron en contra del comunicador, quien no sufrió daños físicos gracias al blindaje con el que cuenta su camioneta.

"Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", escribió a través de su perfil oficial en Twitter.

El periodista dio el aviso correspondiente a las autoridades de manera inmediata. Crédito: Cuartoscuro.

Claudia Sheinbaum se solidariza

En este contexto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con el periodista, y aseguró que se le brinda la protección necesaria a través de la SSC.

Por otra parte, dio a conocer que ya iniciaron los trabajos de investigación pertinentes y el seguimiento de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con el objetivo de dar con los responsables del ataque.

"Acabo de hablar con @CiroGomezL estamos brindándole a través de la @SSC_CDMX protección e iniciando investigaciones con cámaras de @C5_CDMX. Nuestra solidaridad y apoyo".

Claudia Sheinbaum se solidarizó con el periodista. Crédito: Cuartoscuro

El atentado

Ciro Gómez Leyva empleó sus redes sociales para informar que a las 11:10 de la noche, cuando estaba a 200 metros de llegar a su casa, dos personas en una motocicleta se le emparejaron y dispararon en su contra en diversas ocasiones.

En la corta narración que hizo, informó que gracias al blindaje de su camioneta es como pudo salvar su vida. En las fotografías que publicó se pueden ver por lo menos dos impactos de bala en la ventanilla del conductor, uno más en el parabrisas y dos balazos en el cofre.

Hasta el momento, se sabe que las autoridades ya están enteradas de los hechos, pues acudió a las mismas de manera inmediata; también informó que está fuera de peligro, aunque consideró que dicho ataque tenía la intención de asesinarlo.

Así lucen los impactos de las balas en la camioneta de Ciro. Crédito: Twitter /CiroGomezL

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", fueron las palabras que utilizó.

