Atentado contra Ciro Gómez Leyva, asesinatos y secuestros: 2022, año negro para periodistas en México

Poco antes de la medianoche de este jueves 15 de diciembre el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva informó desde su cuenta de Twitter que acababa de sufrir un atentado contra su persona luego que la camioneta en la que se trasladaba, y la cual él mismo conducía, recibió diversos impactos de bala, en total fueron hallados nueve, cuando se trasladaba hacia su domicilio. El comunicador aseguró que se trató de un ataque armado que claramente iba dirigido hacia él, por lo que se deduce que querían asesinarlo.

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL", escribió el comunicador anoche en Twitter, instantes después de producirse el ataque armado en el que se vieron implicados dos hombres que se trasladaban en una motocicleta.

Gómez Leyva informó además en esa red social que de manera inmediata se trasladó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar lo ocurrido, motivo por el cual se abrió una carpeta de investigación por las acciones en agravio contra el periodista. Ayer mismo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con el conductor de noticias, y confirmó que se habían iniciado con las investigaciones correspondientes mediante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La funcionaria capitalina también informó que se brindaría protección a la víctima. Mediante sus redes sociales, Sheinbaum aseguró que los trabajos de inteligencia habían iniciado con la revisión del cerco virtual de cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para así ubicar y dar con los responsables del ataque armado. Mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se comprometió con Ciro Gómez Leyva para dar con los responsables del hecho y presentarlos ante las autoridades correspondientes.

Impactos de bala en el vehículo de Ciro Gómez Leyva. FOTO: Twitter / @CiroGomezL

AMLO brinda apoyo a Ciro tras el atentado

Esta mañana, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el atentado contra Ciro Gómez Leyva y le expresó su solidaridad: “Decirle a Ciro que no estás solo y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público. Las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso un periodista como Ciro Gómez Leyva”, declaró el mandatario.

Durante su mensaje el presidente celebró que el ataque no hubiera tenido consecuencias fatales: “Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leyva que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”.

Ciro Gómez Leyva no había recibido amenazas

Esta mañana y tan solo a unas horas de haber sufrido el ataque armado, ocurrido en momentos en que llegaba a su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, el periodista Ciro Gómez Leyva declaró durante la transmisión de su programa de radio "Por la Mañana", emitido por Radio Fórmula, que no había recibido previamente ninguna amenaza que lo alertara acerca de alguna posible agresión en su contra.

"No había recibido nunca una amenaza" aclaró e indicó que no haría conjeturas sin tener elementos: "No tengo a quien responsabilizar, sé que la tentación de responsabilizar a uno u otros es muy grande, no voy a hacer conjeturas porque no tengo un solo elemento para suponer que fue tal cosa (...) Yo viví un atentado anoche... sufrí un atentado anoche, esta es la relación de hechos, esto es lo que pasó, salí ileso, me protegió el blindaje, no tengo un rasguño, no tengo una herida, no tengo nada y es lo que tengo que decir", declaró al aire.

México, el más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo: RSF

Latinoamérica es la zona más peligrosa para ejercer la libertad de prensa, de acuerdo con el informe de RSF. FOTO: Cuartoscuro

México se mantuvo en 2022, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los profesionales de la información al sumar 11 periodistas asesinados, tres más que en Ucrania, de acuerdo con el balance anual que publicó el pasado miércoles 14 de diciembre Reporteros Sin Fronteras (RSF). El informe se dio a conocer solo un día antes de un nuevo ataque perpetrado contra un comunicador en nuestro país, luego que la noche de ayer Ciro Gómez Leyva denunciara haber sido víctima de un ataque armado mientras se trasladaba en su vehículo con destino a su casa de la CDMX.

Los estudios sitúan a Latinoamérica como la zona más peligrosa para ejercer la libertad de prensa, ya que la región acumula casi la mitad de las muertes violentas globales (el 47.4 %) de periodistas en ejercicio de su profesión.

Casi la mitad de los asesinatos de periodistas en el mundo ocurren en AL. FOTO: Especial

En total, este año, "57 periodistas han pagado con su vida su compromiso con la información, frente a los 48 asesinatos en 2021, y los 50 en 2020", indicó el informe de RSF. El 65 % de todos ellos "han sido asesinados en zonas consideradas en paz", pero las peores cifras las mantiene México, donde hubo 11 periodistas muertos.

México, más mortífero que Ucrania

Esta cifra supera en cuatro a las víctimas mortales registradas en 2021 y tres más que en el mismo periodo en Ucrania, que fue el segundo lugar más mortífero del mundo para los periodistas debido a la invasión rusa. Haití se situó en tercer lugar, con seis periodistas muertos, mientras que Brasil igualó a Siria y Yemen con 3 víctimas.

México, Ucrania y Haití son los tres países más mortíferos para los comunicadores en el mundo. FOTO: Cuartoscuro

De Brasil, RSF destacó el caso del periodista británico Dom Phillips, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en la Amazonia brasileña mientras trabajaba sobre las amenazas a los indígenas en esa región. De entre los periodistas fallecidos, 49 eran locales y 8 extranjeros y la mayoría fueron asesinados de forma "deliberada". Solo una docena del total de las muertes ocurrieron de manera fortuita, sin ser blanco expresamente, detalló el informe.

RSF elabora anualmente este tipo de balances desde 1995 en base a datos recopilados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de su publicación. El cómputo total del balance 2022 incluye a periodistas profesionales y no profesionales, así como a otros trabajadores de los medios.

En lo que va de 2022 han sido asesinados 11 periodistas en México. FOTO: Cuartoscuro

