"Me dispararon con clara intención de matarme": Ciro Gómez Leyva denunció atentado en su contra

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció a través de sus redes sociales que sicarios arremetieron a balazos en su contra, y reveló que el blindaje de su camioneta le salvó la vida.

En su perfil oficial de Facebook aseguró que él era quien iba manejando la camioneta cerca de las 11:10 de la noche, cuando a 200 metros de su casa, dos motosicarios se emparejaron y accionaron sus armas de fuego en diversas ocasiones.

Así lucen los impactos de las balas en la camioneta de Ciro. Crédito: Twitter /CiroGomezL

También aseguró que de manera inmediata dio aviso a las autoridades, quienes no han brindado información oficial del atentado hasta el momento.

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", escribió en sus redes sociales.

Minutos más tarde publicó también las fotografías de su camioneta con los diferentes impactos de bala. Al menos dos de ellos impactaron en la ventanilla del conductor, otro más en el parabrisas y por lo menos dos hicieron estragos en su cofre.

A través de las redes sociales, el periodista recibió numerosos mensajes de apoyo tanto de compañeros de trabajo como de colegas periodistas que le enviaron abrazos, y desearon que haya salido bien librado de la situación.

Entre las personalidades que le brindaron un mensaje destacan Azucena Uresti, Chumel Torres, Carlos Zúniga Pérez, Verónica Delgadillo, la diputada Andrea Chávez, el empresario Enrique de la Madrid, la diputada Sarahí Núñez Cerón, la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, la diputada Margarita Zavala, entre otras y otros.

"Te mando un abrazo, no puedo ni pensar el momento que viviste y el nervio que genera en tu entorno. Me siento parte de los agredidos al agredirte a ti", fue el mensaje del analista político Roy Campos.

