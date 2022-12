Partido Verde acepta que se retire “vida eterna” de Plan B

La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que aceptará que se retire del Plan B de Reforma Electoral, la cláusula conocida como “vida eterna” que permite a los mini partidos, la transferencia de votos con los partidos con los que hagan coalición y así garantizar su registro, aunque no cumplan con el tres por ciento de la votación directa en una elección que marca la ley.

En conferencia de prensa y luego de la reunión que sostuvieron con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, junto con sus aliados del PT y Morena, el coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, Carlos Puente, rechazó que condicionen su voto para la aprobación de la reforma electoral, a cambio de la llamada “vida eterna”, por ello aseguró que no tienen inconveniente en que se retire el polémico cambio que benefician a los mini partidos.

Sin embargo, plantean una inusual y fuera del proceso legislativo, solicitud para que se retire del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la redacción en la que se establece que “los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”, cuando fue aprobado en sus términos por el Senado y no es parte de las modificaciones que discutirán este jueves los diputados en San Lázaro.

La fracción parlamentaria del Partido Verde, anunció que aceptará que se retire la cláusula conocida como “vida eterna”

Créditos: Cuartoscuro

La alianza con Morena y PT más fuerte que nunca

“Si no quieren pues no, se les cumplió, no va a haber y les va a costar un poquito de más trabajo su pobre participación que van a tener en el 2024 … Les decimos que vamos hoy a pedir eliminar ello para que estén contentos, se les cumplió, querían que les hiciéramos el trabajo sucio, querían dividirnos, a nuestra coalición, querían confrontarnos con el presidente de la República, pero ¿qué creen? No hay de piña, no va a haber lo que va a haber es una aplanadora que los va a planchar en 2024”, sostuvo Puente desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, tras la reanudación de la sesión que tuvo cinco horas de receso.

Aseguró que no necesitan de ayuda y sostuvo que la alianza con Morena y PT se encuentra más unida y más fuerte que nunca "pese a quién le pese''.

SEGUIR LEYENDO

Contrarreforma al Plan B de AMLO

Las entretelas en el Congreso y el destino de Monreal

Claudia Ruiz Massieu sobre la aprobación del "Plan B": "La aplanadora morenista no escucho ninguna razón, ni argumento"

srgc