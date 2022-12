Claudia Sheinbaum defiende al "Plan B" de AMLO: “Para mí representa un fortalecimiento de la democracia"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del "Plan B" de la Reforma Electoral en el Senado de la República, destacando que son ajustes constitucionales.

“Para mí representa un fortalecimiento de la democracia, es constitucional, y significa que no requerimos una democracia que utilice tanto recurso público, y va en el camino del fortalecimiento de elecciones libres y un organismo electoral que no requiere tanto recurso público, entonces mis felicitaciones a senadores y senadoras que votaron a favor de esta reforma”, dijo en conferencia de prensa.

La líder capitalina señaló que estos cambios tienen que ver con que no se use tanto recurso público a los organismos electorales; segundo, que haya mayor transparencia en las votaciones.

“Esencialmente yo diría que esos son los dos temas profundos de este llamado "Plan B" de la Reforma Electoral, que todo mundo está de acuerdo, con excepción de aquellos que quieren seguir manteniendo sus privilegios”, dijo.

No genera controversias con Ricardo Monreal. FOTO: Gob CDMX

Sobre los cambios para beneficiar a los partidos satélite, como lo son el Verde Ecologista y el PT, respondió que la gente toma sus decisiones cuando hay una elección.

“Se decide por quién se vota, por qué partido político se vota y sobre eso son los porcentajes de votación que están establecidos, ahí sí por encima está la Constitución y lo que establece la Constitución”, afirmó.

Respecto al voto en contra del Coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, la jefa de Gobierno dijo que es una decisión de él.

“No creo que el partido deba meterse en un asunto… las decisiones son personales y están a evaluación del pueblo, de la gente, y él tiene que tomar sus propias decisiones. Yo como he dicho, ni en este ni en otro caso, en particular sobre Ricardo Monreal o sobre otros compañeros, yo no estoy de acuerdo en que haya un tema de expulsiones, es una decisión que toman ellos y los tiene que juzgar la gente y él tomará sus decisiones en este sentido”, agregó.

PRI da por perdida la votación mientras que PT y PVEM condicionan su voto

Aunque saben que Morena y sus aliados cuentan con la mayoría para finiquitar a favor el tema del "Plan B” de la Reforma Electoral, El Partido Revolucionario Institucional mantendrá por congruencia su voto en contra. El coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, indicó que en su momento darán a conocer cuando interpondrán las impugnaciones ante las irregularidades que se registran en la propuesta del ejecutivo federal

“Nosotros estamos votando en contra porque nuestra convicción, así se va a posicionar; y bueno, esperamos el desahogo esta mañana, tarde más bien, y que ya, se siguió el trámite legislativo. Si ellos mantienen sus votos pues tendrán su mayoría simple”, indicó.

Previó a iniciar el debate en torno al "Plan B”, se presentó una propuesta del Comité de Decanos en el que solicitó a la Junta de Coordinación Política que, por conducta de la Mesa Directiva, se exhorte a las y los diputados, a formalizar un pacto para que la sesión ordinaria convocada para el próximo 15 de diciembre del 2022, se celebre con cordialidad, eficiencia y respeto.

Señalaron que la intención era cerrar el Primer Periodo del Segundo Año de Sesiones de la Sexagésima Quinta Legislatura, de manera positiva. El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel pidió “respetuosamente a la Asamblea, cumplir con este exhorto oportuno que hace el Comité de Decanos”.

A pesar del exhorto, empezaron a aparecer los carteles alusivos como el de la diputada del Pan Teresa Castell que con la figura de una rata y la leyenda “Morena Rata Electoral” caminaba por los pasillos del pleno, ante las críticas de la bancada mayoritaria.

Ante los señalamientos que brotaban de las curules, la presidenta en turno, Karla Yuritzi Almazán tuvo que leer nuevamente el exhorto propuesto por el Comité de Decanos, para tomarlo en cuenta en el desarrollo de la sesión.

La sesión se encuentra en receso, debido a la cláusula de la Vida Eterna, que perjudica al Partido del Trabajo y el Partido Verde, y que podría quitar Morena, ante la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien señala no estar de acuerdo con ella. Algunas previsiones son que la sesión se reanude a las 17 horas o más, con pronóstico reservado

