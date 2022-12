Línea 12 del Metro: Claudia Sheinbaum da fecha de reapertura de tramo subterráneo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana que el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro estaría listo este mes de diciembre y podría tener su reapertura alrededor del próximo 15 de enero de 2023, ya que señaló, estarán haciendo pruebas durante dos semanas.

Cuestionada durante una conferencia de prensa sobre los avances que se tienen en las reparaciones de la Línea 12 del Metro, la mandataria capitalina apuntó a que con respecto al tramo elevado "le damos seguimiento a todas las semanas, ya conocen las complicaciones de la obra pero hoy se están atacando 85 claros al mismo tiempo de los 254".

Claudia Sheinbaum detalló que esta obra tiene una de las mismas complicaciones que otras obras del país al no contar con suficientes soldadores certificados que puedan trabajar en la misma, lo cual se requiere para que no se vuelva a presentar ningún problema en la obra. No obstante, reiteró que "va avanzando el tramo elevado".

Reapertura de tramo subterráneo de la L12 del Metro

De acuerdo con la Dra. Claudia Sheinbaum, este espacio estará habilitado para todos los usuarios el próximo en la primera quincena del 2023.

"Tenemos estimado que abrirá el próximo 15 de enero porque requiere como 15 días de pruebas. La obra civil va a estar terminada y se van a hacer alrededor de 15 días de pruebas y estaremos abriendo alrededor del 15 de enero, el tramo subterráneo" señaló Claudia Sheinbaum.

Tramo elevado L12 del Metro

Por otro lado, la mandataria capitalina comentó que se le da seguimiento todas las semanas al tramo elevado de la Línea 12 y al día de hoy se trabaja con 85 claros al mismo tiempo, de los 254 que se están reforzando. Afirmó que ya hay 15 claros terminados y "está tomando ritmo la obra".

Claudia Sheinbaum aseguró que se esta haciendo todo para que el tramo elevado pueda abrir en el primer semestre del 2023, aunque no se tiene una fecha concreta para su reapertura. Detalló que toda la fabricación de cerca de 35 mil piezas estará terminada para la primera semana de enero, y lo demás que queda es "el montaje, las soldaduras y la precarga que se hace previa a que esté listo un claro, entonces va avanzando, estamos teniendo reuniones cada semana para ver su avance"

