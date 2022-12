Familiares de los hermanos Camarena reprochan al gobierno de Jalisco omisiones en su búsqueda

La familia Camarena continúa con la búsqueda de Lucero, quien desapareció en 2016 y desde 2019 a José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Oswaldo, los jóvenes fueron presuntamente privados de su libertad y desaparecidos por policías de Ocotlán cuando circulaban por esta región. Las búsquedas en campo han cesado y las autoridades han dicho que se retomarán hasta marzo de 2023 y no se protege a la familia, y denuncian que este miércoles vivieron un intento de privación de su libertad por parte de unos sujetos que les cerraron el paso en el municipio de Tlaquepaque.

Desde el 6 de enero del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una acción urgente en este caso. Sin embargo, Guadalupe Camarena y Mayra, madre y hermana de las personas desaparecidas, lamentan que no se tengan avances lo que trae como consecuencia una falta de acceso a la justicia.

Guadalupe Camarena dijo que han realizado búsquedas en el centro del municipio, pero desde hace seis meses la Fiscalía no ha realizado búsquedas en vida. “Lo que dijo el gobierno de Enrique Alfaro, en su 4to informe de gobierno, que el 90 por ciento de los desaparecidos son por su voluntad, no creo que mis hijos ni nadie de los desaparecidos hayan querido estar en una fosa clandestina ni dejar a sus hijos, a su madre ni sus hermanos para aparecer ahí”.

Añadió que en las búsquedas en donde han localizado fosas clandestinas es muy angustioso ver los rostros de los cuerpos que ahí se encuentran, con expresiones de dolor, al padecer violencia y tortura e incluso algunos todavía encintados o con esposas.

Guadalupe Camarena y Mayra, madre y hermana de las personas desaparecidas, lamentan que no se tengan avances

Por su parte Mayra, insistió que no descansará hasta encontrar a sus cinco hermanos desaparecidos y que han acompañado a las autoridades a los operativos que realizan, pero denunció que no siguen los protocolos de investigación ni resguardo de los indicios que se localizan.

Por su parte, los abogados del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ana Cabral y Ruben Dario Silva explicaron que es necesario que el Estado atienda este caso y que ante un aniversario más de la desaparición forzada de José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Oswaldo, que será el próximo 19 de diciembre, se debe implementar una estrategia integral basadas en las acciones urgentes que se emitieron el 6 de enero del 2021.

Estas acciones plantean que el Estado Mexicano establezca búsqueda e investigación basadas en un cronograma, pese a que han sido recurrentes las omisiones de las autoridades que han ignorado este mecanismo humanitario internacional.

“En los primeros tres meses del año se realizaron tres operativos de búsqueda organizados por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, con los que no había un plan de búsqueda previamente acordado con las víctimas ni había una comunicación que aportara claridad sobre lo que iba a ocurrir en campo generando este tipo de situaciones, la impresión de que eran búsquedas encaminadas a dar cumplimiento superficial a lo que había sido requerido por el Comité y no realmente que fueran búsquedas encaminadas a la localización de los cuatro hermanos desaparecidos”, explicó la abogada Ana Cabral.

La abogada además, denunció que este miércoles les cerraron el paso en el municipio de Tlaquepaque, cuando les cerraron el paso sujetos que circulaban en dos camionetas una roja y una blanca, ambas con vidrios polarizados cerca de las 21:00 horas.

Por su parte, Rubén Dario expuso que desde abril del 2021, dos ex policías de Ocotlán se detuvieron y aunque ambos están en prisión, aún no se ha tenido lugar la audiencia intermedia y todavía no se han localizado a los demás policías que estuvieron involucrados en esta desaparición forzada, lo que implica impunidad por lo que Ruben Dario, llamó a atender los mecanismos de búsqueda en vida.

Desde febrero de 2022 no se llevan a cabo informes al respecto de este caso y no se han avanzado ni en la investigación ni en las búsquedas.

Sigue leyendo:

Cronología: el Coronel Isidro Grimaldo desapareció en sus vacaciones, y se cree que lo hallaron muerto en Jalisco

El "Jefe de Jefes" no tiene acceso a internet pese a su nueva cuenta de Twitter, afirman autoridades de Jalisco

Enrique Alfaro culpa al alcalde de Mazamitla de omisión por el ataque del 8 de diciembre