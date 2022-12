El "Jefe de Jefes" no tiene acceso a internet pese a su nueva cuenta de Twitter, afirman autoridades de Jalisco

Ante el anuncio de que el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, ya tiene cuenta de Twitter, la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco a través de un comunicado, señalaron que ninguna persona privada de la libertad tiene acceso a redes sociales.

“En el sistema penitenciario estatal se respeta el derecho de las personas privadas de la libertad a estar comunicados, especialmente con sus familias, lo que se promueve institucionalmente a través incluso de videollamadas; pero las y los internos en los centros penitenciario jaliscienses no hacen uso de internet ni de dispositivos electrónicos, a excepción de actividades educativas vigiladas y supervisadas”, explicó el documento en el que se da voz al director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez.

El funcionario aclaró que si bien la cuenta del llamado “Jefe de Jefes” sí es real, es manejada por sus familiares y abogados, pero no por el mismo reo ni tampoco desde el interior de la cárcel puede hacer uso de su cuenta de Twitter.

Las y los internos no tienen acceso al uso de internet ni de dispositivos electrónicos, aseguró José Antonio Pérez

FOTO: Especial

“Efectivamente manifesté que no tenía dudas de que Miguel Ángel Félix Gallardo tuviera una cuenta en redes que se estuviera manejando, pero sí dejé en claro que una cosa es su derecho a tener una cuenta en una plataforma de redes, pero algo que no sucede y que no autoriza uno como autoridad penitenciaria es el uso de internet o de telefonía celular al interior de los centros penitenciarios; es obvio, porque no es el primer caso, que a través de sus abogados, de sus familias, mandan mensajes al exterior, y en este caso Miguel Ángel Félix, sin duda alguna, hizo algo similar, lo cual no puedo impedir, que él le pida a sus hijos que manejen un espacio en redes a nombre de él”.

José Antonio Pérez Juárez, reiteró que no hay forma de que Félix Gallardo pueda disponer de internet al interior de donde él se encuentra, “porque nosotros tenemos el control e inhibición del uso de internet, y sólo en lo que son actividades educativas hay acceso a internet, pero vigilado y supervisado por el personal educativo, y el señor Félix Gallardo en este momento no participa en ninguna actividad educativa”.

El funcionario añadió que Miguel Ángel Félix Gallardo es una persona con el sentido de la vista reducido al 50 por ciento, y que su capacidad auditiva también está reducida, “lo cual hace dudoso que él directamente pudiera estar manejando mensajes en redes de forma directa”.

