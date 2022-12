Enrique Alfaro culpa al alcalde de Mazamitla de omisión por el ataque del 8 de diciembre

Al no informar de una celebración patronal que se tenía en el municipio de Mazamitla, no fue posible establecer un operativo para resguardar a los ciudadanos, lo que implica una omisión por parte del presidente municipal, Jorge Magaña, acusó el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, ante los hechos que dejaron dos hombres muertos y seis lesionados luego del ataque en la plaza principal.

Como resultado de la comparecencia que tuvo esta mañana el primer edil de Mazamitla ante la mesa de coordinación de seguridad, dijo Alfaro que ya le dejaron ”tareas” para que sean atendidas y se refuerce la seguridad por parte del municipio, que es el primer responsable en las tareas preventivas y de proximidad con los habitantes y visitantes del Pueblo Mágico.

“Acordamos que vamos a estar concentrados en el trabajo para garantizar la seguridad de la gente de esta región del Estado; el presidente municipal se quedó con tareas, aclaramos muchas cosas, creo que fue una buena reunión y estamos listos para poder tener medidas y ajustes sobre todo, para garantizar que en esta temporada de alta afluencia de turismo a los pueblos mágicos de Jalisco podamos garantizar a la gente que va a estar segura en Mazamitla, que no habrá ningún problema”.

Insistió el mandatario que no se trata de reforzar la seguridad a través del aumento de elementos de fuerzas federales, sino de comunicación porque no había información sobre la celebración que se llevaba a cabo en la plaza principal. Añadió que “hay que cuidar lo que se dice” porque no pueden estarse ventilando las estrategias en materia de seguridad pública.

“Este tema no vamos a hacerlo un asunto de otro tipo, sobre todo mediático, hay que corregirlo. En efecto, no estaba la presencia que se necesitaría en un momento como el que está esta región, se tienen que tomar medidas como lo hemos hecho en otros lugares como en Guadalajara y municipios también en los que hemos tenido eventos muy importantes en las últimas fechas, no hemos tenido ningún incidente y eso es parte del trabajo de planeación y de coordinación con las policías municipales porque es la responsabilidad fundamentalmente de ellos, nosotros estamos para respaldarlo hablamos con el presidente municipal de frente y con claridad”.

Acusó de una omisión por parte del presidente municipal, Jorge Magaña

Las festividades religiosas por la Virgen de Guadalupe en Mazamitla iniciaron el pasado día 3 y concluyen este 12 de diciembre, sin embargo, debido a que en San José de Gracia ocurrió un atentado el pasado 8 de diciembre distrajo la vigilancia de las fuerzas federales en este municipio.

Al respecto, Jorge Magaña, presidente municipal de Mazamitla dijo que ya se aclaró que sí hubo participación de la policía municipal en los hechos del pasado 8 de diciembre, aunque destacó que el estado de fuerza es pequeño y que fueron dos elementos los que acudieron además de que elementos de protección civil del municipio atendieron a las personas que resultaron heridas.

“La otra cantidad de elementos que estaban en guardia estaban resguardando heridos que hubo por el enfrentamiento, entonces hubo la atención de ellos más dos elementos de protección civil que acudieron inmediatamente al sitio para poder ver lo que estaba pasando”.

Respecto al trabajador del ayuntamiento que murió en estos hechos, aclaró que era un empleado eventual, ayudante de albañil, contratado cuando se construía obra pública y se apoyó a la familia con los gastos funerarios. Ricardo Sánchez Beruben, coordinador de seguridad, comentó que la carpeta de investigación se mantiene abierta para determinar si el empleado del ayuntamiento murió por hechos circunstanciales.

“Estamos en espera de los cruces balísticos y también el de trayectoria para ver la distancia que tenía la persona que se localiza con dosis de droga y el empleado para ver si realmente fue circunstancial o si estaban a punto de encontrarse”.

Luego de la comparecencia de este día, quedó establecida la ruta para trabajar al cierre de año, en donde se tiene prevista una importante afluencia aunque sí se tuvo impacto inmediata, del 20 al 30 por ciento de cancelaciones en el pasado fin de semana a consecuencia de estos hechos, esperan que para las siguientes fechas se tenga la afluencia habitual en la época.

Finalmente, las personas que resultaron heridas se encuentran estables y recuperando su salud, dos ya fueron dados de alta y la menor de 9 años está ya en recuperación.

Sigue leyendo:

VIDEO: manifestantes confrontan a Enrique Alfaro y él les contesta con un beso al aire

Terror en Jalisco: encuentran cuerpo sin vida de una mujer en su casa en Tlajomulco de Zúñiga

Jalisco: registran otro fuerte enfrentamiento en Mazamitla