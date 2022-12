Aumento de días de vacaciones en México: ¿Cómo funcionará y cuándo entra en vigor?

Durante los últimos meses, el Congreso de la Unión en México ha discutido una reforma para ampliar las vacaciones de los trabajadores en el país a partir de 2023, y aunque ha pasado por una serie de cambios y ha mantenido a miles de trabajadores en vilo, la propuesta podría hacerse realidad en las próximas horas.

Y ahora que la reforma de vacaciones dignas está en proceso de aprobación, han surgido varias preguntas al respecto, por ello aquí te explicamos cómo funcionará, cuántos días de descanso más tendrán los trabajadores y cuándo entrará en vigor.

Ley de vacaciones dignas

En septiembre pasado, la senadora Bertha Caraveo de Morena presentó una iniciativa para reformar varios artículos de la Ley Federal del Trabajo; en esta se planteó aumentar el periodo de vacaciones, reducir la jornada laboral diaria y añadir más días al permiso por paternidad. Y es que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 75 por ciento de los mexicanos sufre efectos de estrés laboral o fatiga.

Actualmente, después del primer año de servicio, los trabajadores tienen derecho a seis días de vacaciones y aumentan en dos por año hasta llegar a 12 en el cuarto año. Después de eso, aumentan dos días cada cinco años hasta llegar a 24.

Según el World Policy Analysis Center, México es el país de América donde los trabajadores tienen menos días de vacaciones al año, y es que naciones como Cuba, Perú y Panamá, otorgan 30 días que se pueden tomar de corrido. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo recomendable es un mínimo de 18 días de vacaciones anuales para los trabajadores.

Ante esto, el nuevo dictamen presentado se enfoca en el derecho al descanso y en la salud mental y física de los trabajadores, por lo que se propone aumentar de seis a 12 días de vacaciones después del primer año de trabajo. Luego irán aumentando de dos en dos, hasta llegar al año cinco con 20 días de descanso obligatorio.

Después, aumentarán dos días por cada cinco años trabajados, hasta llegar a 30 años o más, donde serán hasta 32 días en total.

1 año - 12 días

2 años - 14 días

3 años - 16 días

4 años - 18 días

5 años - 20 días

6 a 10 años - 22 días

11 a 15 años - 24 días

16 a 20 años - 26 días

21 a 25 años - 28 días

26 a 30 años - 30 días

31 o más - 32 días

Ojo, el dictamen especifica que los trabajadores pueden distribuir sus días de descanso tal y como lo requieran, así que pueden ser consecutivas o salteadas.

¿Qué pasará con los trabajadores con antigüedad?

La reforma aún debe pasar por el Senado de la República para ser discutida y avalada, lo cual debe suceder en las próximas horas para que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023, tal y como se tenía previsto. En caso de que no se apruebe antes de que termine el periodo legislativo; es decir, antes del 15 de diciembre, la minuta se reservará para discutirse nuevamente el próximo año y pueda oficializarse para 2024.

Es importante mencionar que la nueva ley no será retroactiva, es decir, que aplicará solo a partir de que entre en vigor en adelante, así que no habrá días extras por años pasados laborados y no serán acumulativos.. Si tienes antigüedad de dos años en tu empresa, a partir de 2023 tendrás 14 días de vacaciones, y así caso por caso; además, la prima vacacional también aumentará.

Recuerda que las vacaciones y la prima vacacional son prestaciones laborales mínimas a las que tienes derecho, así que si se niegan a dártelas, puedes acercarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para ser apoyado.