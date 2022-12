Sismo en Tecpan: Guerrero no reporta daños por sismo de magnitud 6

Tras el sismo de magnitud 6 en Tecpan, Guerrero, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, descartó daños mayores ocasionados por este movimiento telúrico, sin embargo, aseguró que se mantendrá el monitoreo constante con los municipios para atender cualquier tipo de emergencia relacionada con estos hechos, asimismo, reiteró a la ciudadanía que está disposición el número 9-1-1 para emergencias.

“Hace unos minutos se percibió un sismo con magnitud preliminar de 6.0 y epicentro a 17 kilómetros al sur de Tecpan de Galeana. De acuerdo con Protección Civil de Guerrero, no se registran daños mayores, sin embargo, se mantienen monitoreos constantes con municipios”, fue el texto que escribió la gobernadora del estado de Guerrero a través de su perfil oficial de Twitter.

Cabe mencionar que, durante una llamada telefónica con el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora del estado de Guerrero detalló que se realizó un sobrevuelo en la franja costera guerrerense en el que no se detectaron daños, asimismo, mencionó que no tiene reportes de afectaciones en hoteles y alguna vivienda, no obstante, reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía conforme le vayan llegando los reportes, no obstante, aseveró que, por ahora, “no hay daños que lamentar”.

Descartan alerta de tsunami

Luego del sismo de magnitud 6, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (SEMAR) descarto variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se descartó activar la alerta de tsunami, además, informaron que las actividades marítimas y portuarias podrán continuar con normalidad pues no hay ningún peligro para la población.

“De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (SEMAR), tras el sismo de 6 en Guerrero, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que no habrá peligro para la operación portuaria ni la población”, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

