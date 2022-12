INDIGNANTE VIDEO: lo detienen por vender droga y descubren que acosó a una menor en la GAM

El pasado 15 de noviembre comenzó a circular en redes sociales el momento en que un sujeto agrede sexualmente a una estudiante en la calle Norte 86-A de la colonia Nueva Tenochtitlán de la alcaldía Gustavo A. Madero. El momento ocurrió el 11 de noviembre a las 12:34, es decir a plena luz del día, desde entonces, el hecho indignó a cientos de internautas, quienes ayudaron a la identificación del hombre quien portaba un uniforme de guardia.

En el breve clip se puede ver como el agresor identifica de inmediato a la joven, quien parece ser una estudiante menor de edad, pues porta lo que parece ser un uniforme escolar, posteriormente acelera el paso y va tras ella, una vez que la alcanza procede a tocarla en los gúteos, por lo que ella se da cuenta y voltea, pero el sujeto se da la media vuelta y se regresa rápidamente.

Identifican al hombre que agredió a una estudiante en la GAM

Fue el periodista Carlos Jiménez quien dio a conocer que el hombre que aparece en el video agrediendo a la joven es un guardia de seguridad y ya fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante la madrugada. De acuerdo con información preliminar, el sujeto fue identificado como Erick "N" y tiene 27 años de edad.

El agresor trabaja como guardia de una empresa de leche y tras un cateo en su casa ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero durante un operativo antidrogas nocturno, finalmente fue detenido. La idea era encontrar a los presuntos responsables de delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo cual generó una fuerte movilización policiaca con agentes armados.

El presunto acosador fue detenido esta madrugada. | FOTO: Twitter @c4jimenez

Los primeros reportes refieren que en la zona se presentaron policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), quienes hicieron el operativo en conjunto con los miembros la Guardia Nacional quienes llevaron a cabo el cateo en el domicilio ubicado en la calle Ferrusquilla de la colonia Compositores Mexicanos de dicha demarcación.

En consecuencia, las autoridades detuvieron a un hombre vestido con una playera roja sin mangas, una bermuda clara y tenis blancos, quien versiones periodísticas refieren que es el hombre que agredió a la joven en calles de la GAM. Asimismo, el presunto criminal fue sacado del inmueble y será presentado ante un agente del Ministerio Público, donde se decidirá su situación legal.

Una mujer enfrentó a su acosador en calles de la colonia Roma

Fue en julio pasado cuando en redes sociales comenzó a circular el momento en que una mujer decidió no quedarse callada y encarar al sujeto que la hizo sentirse acosada. “Por pinche gente como usted, por eso acusan a los pinches hombres” dijo el hombre de aproximadamente 60 años de edad.

No obstante, la mujer decidió defenderse y le respondió: “No deja de mirarme este wey” y fúrico, él contesta: "estuvieras tan buena, c*lera", pero de un fuerte impulso, decide lanzarle una contundente frase: “P*nche viejo asqueroso, a mí no me das miedo c*brón", pero esto no detuvo al sujeto quien siguió haciendo ademanes y lanzando insultos contra la mujer, hasta que finalmente se alejó.

