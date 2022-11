Caso Ariadna: revelan ubicaciones del celular de Rautel "N" y los mensajes que se envió con Vanessa "N"

La desaparición, muerte de Ariadna Fernanda López Díaz y el hallazgo de su cuerpo sin vida a un costado de la base de un puente sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán ha tenido una importante evolución en los últimos días, pues las versiones han cambiado drásticamente, ya que quienes se pensaba eran sus amigos y las últimas personas en haber visto a la joven con vida, ahora se encuentran en prisión preventiva.

Las investigaciones sobre la muerte de la joven de 27 años de edad que fue vista por última vez en la colonia Condesa ahora giran en torno a Rautel "N" y Vanessa "N", quienes de acuerdo con las cámaras de vigilancia del restaurante al que acudieron con Ariadna y otras personas, así como las del departamento ubicado en la calle Campeche #175, colonia Roma Sur, estuvieron con la joven el día de su desaparición, contradiciendo parte de las declaraciones emitidas por ellos mismos.

Las cámaras de vigilancia ayudaron a detectar el trayecto de Ariadna. | FOTO: Especial

Los mensajes que se enviaron Rautel "N" y Vanessa "N" días previos a su aprehensión

Este miércoles se dieron a conocer los mensajes enviados a través de WhatsApp entre Rautel "N" y su novia Vanessa "N", esta comunicación fue recuperada por las autoridades, pues la mayoría de los mensajes que se enviaron luego de haberse deshecho del cuerpo de Ariadna ya habían sido eliminados.

De acuerdo con la comunicación que dio a conocer El País, el miércoles 2 de noviembre, Vanessa "N" le envió un mensaje a Rautel "N": "Ya me mandó msj (mensaje) otro de sus amigos. Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea Uber o taxi. Que si les puedo compartir esa info. Es que van a ir a meter denuncia. Y necesitan lo más de detalles que puedan”.

A las 19:09 horas se fueron del lugar, no a las 18:30 como lo quisieron hacer ver. | FOTO: Especial

Por su parte, Rautel "N" le respondió: "Amorcito, me da miedo todo esto", el mensaje se da dos días después de la muerte de la joven cuando sus amigas les informaron que denunciarían la desaparición de Ariadna Fernanda. “Pero amor, no es nuestra culpa. Ni va a ser contra ti, simplemente para saber por dónde buscar” refirió Vanessa "N", no obstante Rautel "N" señaló: "Pues estaremos de por medio".

En tanto Vanessa "N" agregó: “Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio” y posteriormente le preguntó a Ratuel "N" qué hacer, a lo que el ahora imputado responde: “Está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles”. Y ella respondió: “Lo que me mandes de información es lo que les mandaré”.

Planearon una versión falsa

Los dos implicados intentaron crear una versión para evitar ser aprehendidos, hecho que sucedió en ambos casos pero en diferentes tiempos, por lo que Rautel "N" escribe una de las versiones: "Nos fuimos del Fisher’s como a las 6.30... venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos como en mi casa hasta las 9, todos se fueron (...) Debió de pedir su Uber como a esas horas, 9 de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi”.

La cámaras de vigilancia captaron cómo Rautel "N" sacó a una mujer cargando. | FOTO: Especial

Pero la pareja no contaba con que existían los videos de las cámaras de vigilancia del edificio del departamento de Rautel "N" del día en que acudió Ariadna, esto complicó la situación, pues los conocidos de la joven le pidieron a Vanessa "N" solicitar los clips, pero ella negó que se viera algo, señaló que las cámaras no graban hasta la calle. La solicitud sembró la duda en ambos implicados, pero Rautel "N" estaba seguro de que las grabaciones duraban sólo un día. Pero al no ser así y poder recabar los audiovisuales, ayudó a detectar todo lo ocurrido entre el domingo 30 y el lunes 31 de octubre.

La versión que intentaron hacer creer a los amigos de Ariadna Fernanda

Durante un encuentro con medios de comunicación en el velorio de la joven de 27 años, Rautel "N" aseguró que fue su novia, Vanessa "N" quien invitó a Ariadna Fernanda al bar, además detalló que se conocieron en el bar "Sixties" y que la amistad entre su pareja y Ariadna era más íntima que con él. "Ella solita se fue, de hecho los mismos invitados que estaban en el bar, Fisher's, fueron a mi casa y de ahí nos fuimos temprano, en general, era domingo, nos fuimos temprano y de ahí fue donde yo perdí comunicación con ella". Luego de que se le preguntara qué pasó con ella una vez que supuestamente Ariadna dejó el departamento de Rautel "N", el sujeto negó haber sabido algo de ella y señaló que ya se habían solicitado las cámaras de vigilancia.

En una conversación a través de Instagram con Vanessa "N" que mantuvieron familiares de Ariadna para localizarla, la mujer aseguró que la joven se fue aproximadamente a las 21:00 ó 22:00 horas, además de que siempre que sale con ella toma un taxi y debido al estado en el que se encontraban todos, nadie se percató de que ya se había ido: "Según yo me quedé en que la seguridad de mi novio la llevarían, pero ya cuando yo me di cuenta no había nadie y al final me dijeron que no la llevaron porque ella tomó su taxi".

Un familiar contactó a Vanessa "N" tras la desaparición de Ariadna. | FOTO: Especial

Posteriormente, intentó sembrar la duda en la persona que la contactó sobre la posibilidad de que Ariadna Fernanda se hizo daño debido a lo que publicó en su cuenta de Facebook: "Noo, pero oye, Si viste sus publicaciones de fb? Y me contó allá que estaba muy triste. Mas que pasarle algo, no crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo?" escribió.

La versión que intentaron crear Vanessa y Rautel coincide con lo que le dijeron a sus conocidos. | FOTO: Especial

La localización del celular de Rautel "N"

De acuerdo con el análisis telefónico de Rautel "N", el ahora imputado tuvo constante comunicación hacia Morelos, antes y después del asesinato, pues a las 15:06 del domingo 30 de octubre su celular estuvo activo en su domicilio ubicado en la colonia Roma Sur. A las 15:24 horas, su teléfono fue ubicado cerca del restaurante Fisher's, a donde llegó a las 16:00 horas, como se corroboró en las cámaras de vigilancia y lo que dio a conocer N+.

Poco después de las 19:00 horas la geolocalización de su celular confirma que salió del restaurante y se dirigió a su domicilio e compañía de otras personas, entre ellas Ariadna Fernanda. Al siguiente día, como se dio a conocer en días recientes, Rautel "N" fue visto en el estacionamiento del edificio cargando en cuerpo sin vida de una mujer. Posteriormente, su celular confirmó que se dirigió al Sur, por la autopista México- Cuernavaca y estuvo 24 minutos a un radio de 8 kilómetros de donde fue encontrado el cadáver de Ariadna, en Tepoztlán.

Rautel "N" fue trasladado a la CDMX desde Nuevo León. | FOTO: FGJCDMX

A las 11:50 horas regresó a la Ciudad de México y a las 12:34 horas se le ubicó en su departamento. Cabe destacar que de acuerdo con la geolocalización de su celular, se registró comunicación el 31 de octubre de las 21:11 a las 23:04 horas con coordenadas de Tepoztlán. De esta forma, los investigadores infieren que Rautel "N" tuvo comunicación con personas ubicadas en Morelos los días 1, 3, 13, 16, 13 y 25 de octubre. En noviembre, el 1 y 3 de noviembre volvió a dicha entidad.

