Cronología del caso Ariadna: desde la llegada al restaurante hasta que Rautel "N" la sacó del departamento

La desaparición y muerte de Ariadna Fernanda López Díaz ha sido un caso que ha llamado la atención no sólo por la naturaleza del mismo, sino por la falta de información y contradicciones en las versiones de los sospechosos, Rautel "N" y Vanessa "N", quienes fueron detenidos en días recientes, además de que fueron las últimas personas en convivir con la joven de 27 años de edad y de acuerdo con las imágenes inéditas de lo ocurrido el pasado 30 de octubre, podrían estar implicados directamente con el feminicidio.

La primera versión de lo sucedido señalaba que Ariadna Fernanda desapareció el domingo 30 de octubre aproximadamente a las 21:00 horas luego de reunirse con sus amigos en la colonia Condesa, no se especificó si en un bar o en un domicilio, posteriormente tomó un taxi y fue encontrada muerta por un par de ciclistas sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán, a un costado de la base de un puente. Pero con el paso de los días y el avance en la investigación, se han desmentido partes de esta versión y se ha logrado armar una cronología de lo sucedido.

Cronología del caso Ariadna Fernanda

Domingo 30 de octubre

Vanessa "N" y Rautel "N" llegaron al restaurante a las 16:18 horas. | FOTO: Especial

16:18 horas: Rautel "N" y su novia Vanessa "N" llegaron al restaurante Fisher's ubicado en la calle Durango 197, en la colonia Roma Norte.

17:45 horas: Para este momento de la tarde, ya habían llegado siete personas más, por lo que en el restaurante les colocaron una mesa adicional.

Ariadna llegó casi dos horas después. | FOTO: Especial

18:02 horas: Momento en el que llega Ariadna Fernanda, se le puede ver a través de las cámaras del establecimiento entrar sola con un vestido color beige y tenis blancos.

18:04 horas: Ariadna saluda a Vanessa "N" y a Rautel "N".

Ariadna fue corriendo tras Vanessa "N" cuando ésta se dirigía al sanitario. | FOTO: Especial

18:57 horas: 53 minutos después, Vanessa "N" se levanta de la mesa hacia el sanitario, mientras que Ariadna está en su celular y al percatarse de que la otra mujer ya no está, corre tras ella para alcanzarla.

19:06 horas: Todos se levantan de la mesa para retirarse del restaurante.

A las 19:09 horas se fueron del lugar. | FOTO: Especial

19:09 horas: Se puede ver al grupo de amigos, a través de la cámara exterior, retirarse del restaurante en una camioneta negra.

19:13 horas: Una cámara graba el momento en que llega la camioneta negra GMC al edificio de departamentos ubicado en la calle Campeche #175, colonia Roma Sur.

A los pocos minutos llegaron al departamento de Rautel "N". | FOTO: Especial

19:14 horas: El vehículo se estaciona al interior del edificio.

19:15 hora: Un grupo de seis personas, entre ellas, Ariadna, Vanessa "N" y Rutel "N" descienden de la camioneta y se dirigen al elevador.

19:17 horas: Se puede ver al grupo salir del elevador, Ariadna y Vanessa "N" caminan tomadas del brazo

Seis personas, entre ellas Ariadna, Vanessa "N" y Rautel "N" llegaron al departamento. | FOTO: Especial

19:45 horas: Un hombre y una mujer se retiran del lugar.

19:46 horas: Otro de los invitados se retira. En ningún momento se ve a Ariadna salir del edificio por su propio pie.

Lunes 31 de octubre

10:26 horas: Un hombre, que fue identificado como chofer de Rautel "N" llega al edifico en un vehículo blanco.

10:44 horas: El chofer sale del edificio.

Al otro día por la mañana se puede ver a Rautel "N" sacar el cuerpo de una mujer. | FOTO: Especial

11:26 horas: Casi 40 minutos después, se puede ver a Rautel "N" sacar a cargando en hombros el cuerpo sin vida de una mujer, fue a cámara del elevador la que captó el momento en que camina hacia un pasillo y baja por las escaleras de servicio.

11:27 horas: Rautel "N" cruza el estacionamiento hacia su camioneta para subir a la joven que lleva cargando. Una vez realizada la acción, se retira del lugar.

A las 11:27 horas subió el cuerpo a la camioneta. | FOTO: Especial

La versión de Rautel "N" y Vanessa "N"

Durante un encuentro con medios de comunicación en el velorio de la joven de 27 años, Rautel "N" aseguró que fue su novia, Vanessa "N" quien invitó a Ariadna Fernanda al bar, además detalló que se conocieron en el bar "Sixties" y que la amistad entre su pareja y Ariadna era más íntima que con él. "Ella solita se fue, de hecho los mismos invitados que estaban en el bar, Fisher's, fueron a mi casa y de ahí nos fuimos temprano, en general, era domingo, nos fuimos temprano y de ahí fue donde yo perdí comunicación con ella".

Luego de que se le preguntara qué pasó con ella una vez que supuestamente Ariadna dejó el departamento de Rautel "N", el sujeto negó haber sabido algo de ella y señaló que ya se habían solicitado las cámaras de vigilancia: "Ayer fui a declarar, junto con mi novia que fue quien estuvo todo este tiempo ¿no? conmigo y como se dieron las cosas y la verdad es que fuimos los primeros, por así decirlo, en estar para declarar y hacer las cosas" explicó.

En una con Vanessa "N" que mantuvieron familiares de Ariadna para localizarla, la mujer aseguró que la joven se fue aproximadamente a las 21:00 ó 22:00 horas y que siempre que sale con ella toma un taxi y debido al estado en el que se encontraban todos, nadie se percató de que ya se había ido: "Según yo me quedé en que la seguridad de mi novio la llevarían, pero ya cuando yo me di cuenta no había nadie y al final me dijeron que no la llevaron porque ella tomó su taxi".

Vanessa dio otra versión a los familiares de Ariadna. | FOTO: Imagen Televisión

El pasado 6 de noviembre, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la Ariadna, de 27 años de edad murió debido a un trauma múltiple con la participación de al menos dos personas en el feminicidio de la víctima, así lo indicó en conferencia de prensa. A Vanessa "N" se le dictó prisión preventiva mientras que Rautel "N" se entregó a las autoridades de Nuevo León cerca de las 03:00 de la mañana del pasado lunes y este martes llegó a la Ciudad de México para trasladarlo a la Agencia del Ministerio Público y finalmente, al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

