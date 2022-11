Caso Ariadna: AMLO recomienda que la FGR indague el feminicidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una recomendación para el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debería atraer el caso con el objetivo de que realice la investigación con un enfoque de derechos humanos, aseguró en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo Federal enfatizó en que el caso del asesinato de la joven de 27 años de edad es un hecho horrendo, muy lamentable y doloroso que atenta contra los derechos humanos. “Se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto, porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato”, dijo el mandatario quien agregó:

“Es un asunto de justicia que tiene que ver con un asesinato, con la actuación de las autoridades y desde luego, es una aberrante violación de derechos humanos, un hecho horrendo, entonces no debe de quedar sin una investigacon de fondo y que no importe para nada que autoridad fue la que trató de cambiar los hechos”, precisó López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina externó su respaldo a la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Ayer, la jefa de gobierno de la ciudad de México dijo en conferencia de prensa que el fiscal de Morelos intentó ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda, además de qué señalaba un presunto vínculo entre Uriel Carmona y uno de los implicados en el caso.

AMLO recomendó a la FGR que atraiga el caso de Ariadna. Foto: Especial

En la Mañanera, López Obrador refirió que este lunes, la jefa de gobierno de la ciudad de México asistió a la reunión del gabinete de seguridad en donde planteó el caso. Pidió no especular en el caso, y esperar a que se tengan todas las pruebas.

“Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo traiga la Fiscalía General (de la República) con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible”, subrayó.

“Total apoyo a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco porque todo el mundo sabe allá de qué le han hecho la vida imposible en lo político como muchos obstáculos, por intereses de la delincuencia organizada y la de cuello blanco”, aseguró.

AMLO cuestiona la actuación de los fiscales

Acusó que en el caso de Morelos sucede lo mismo que en otros estados como Guanajuato en donde es fiscal ya tiene 14 años en el cargo; recordó que en Veracruz, se redujo la incidencia delictiva cuando se cambió el fiscal.

“Habrá una revisión de este caso a fondo y estoy planteando que se ponga encima la justicia, porque luego hay intereses de grupos politiqueros, ahí en el caso de Morelos y en todos lados, como lo hablamos de Guanajuato también en el caso de Morelos.

Grupos no tienen ideales, no tienen principios, no les importa el pueblo, es la lucha del poder por el poder, son unos ambiciosos vulgares, y que no tiene ideales como el que no tiene ideales como el que nada más le importa el poder poder poder es o está apunto de convertirse en corrupto”, advirtió.

“Se tiene que hacer la investigación para que se aclare porque si hubo una autopsia, se estaba señalando de que la causa de la muerte lo otro, y que no había golpes, todo eso, y también la declaración, si hay declaración pública, es cuando se ven cosas así, por lo general no de los ministerios públicos, no declarar ninguna autoridad”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

Alumnos se intoxicaron con pastillas para adelgazar, bebidas energizantes y alimentos

López Obrador busca un acuerdo para que el salario mínimo aumente en 2023

RMG