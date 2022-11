López Obrador busca un acuerdo para que el salario mínimo aumente en 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que está en marcha la negociación con los sectores empresarial y obrero para lograr el nuevo aumento del salario mínimo para 2023, y dijo que se espera que el anuncio sea el 1 de diciembre próximo.

En la Mañanera, explicó que al momento está en la mesa la propuesta de Confederación Patronal de la República (Coparmex) para que se incremente, al menos, en 15 por ciento, mientras la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) quiere que sea más.

“Eso es lo que me ha llegado de información, pero todavía falta porque ya sabía lo del 15 por ciento y una organización obrera que propuso más, la CROC, pero ya no me meto en eso. Hay que esperar, hay tiempo, ayer tuve reunión con la secretaria del Trabajo (Luis María Alcalde) y trabajamos, tocamos ese tema. Pero lo más importante es que se llegue a un acuerdo, un consenso, pero ya estamos en eso”, dijo en Palacio Nacional.

AMLO rechaza que el aumento sea por una alza de la inflación

López Obrador dijo que espera que el aumento sea unánime, y rechazó nuevamente la validez de la teoría de que si aumenta el salario mínimo se incrementa la inflación, aunque reconoció que se debe ser cauteloso en dar este paso.

AMLO planea que el salario mínimo se de en 2023. Foto: Archivo

Expuso datos de que mientras en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari se perdió el poder adquisitivo del salario con respecto a la inflación y en los subsecuentes hasta el de Enrique Peña Nieto hubo incrementos marginales, en este gobierno pasó de 110.7 por ciento en 2018 a 172.87 pesos en este año.

“Yo soy partidario de que se logre el acuerdo porque se requiere aumentar el salario. Si bien, es cierto, que tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación que se vive también no de debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario porque es una gran mentira, o sea nos engañaron durante todo el periodo neoliberal, que no aumentaban el salario porque iba a haber inflación. No se midieron, éstos”, destacó.

Adelantó que tiene información de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos va a resolver en diciembre. “Se tiene hasta diciembre el plazo. Y la información que yo tengo, a lo mejor es correcta, parece que quieren hacerlo el día 1 de diciembre en la mañana, eso es lo que me ha llegado de información”, reveló.

