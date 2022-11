Refuerzan campaña contra las drogas: “Por un momento de alegría, una vida de agonía"

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia, presentó la nueva etapa de la campaña informativa contra el consumo de drogas enfocado a las sintéticas como el fentanilo, “por un momento de alegría, una vida de agonía”.

Afirmó que se llegará a las escuelas con esta campaña. “No hay que arriesgarse, no vale la pena hay otra maneras de divertirse, hay otras maneras de pasársela bien y que no se requieren esas sustancias que aparentemente nos venden paraísos artificiales y después pues tiene una situación del infierno en la vida por las consecuencias y por eso aquí el énfasis es ‘por un momento de alegría, una vida de agonía’. Entonces no vale la pena estás sustancias”, subrayó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que en Estados Unidos hay una crisis por el consumo de fentanilo y anualmente se registran 80 mil fallecimientos, por lo que en nuestro país se está previniendo que esta expansión. El vocero presidencial detalló los daños que provoca en el organismo este tipo de sustancias.

“Esta etapa de la campaña contra las adicciones está enfocada en estancias químicas como el fentanilo, el crack, la cocaína y otros como la piedra”, dijo.

La campaña fue presentada en la Mañanera. Foto: Presidencia

Explicó que este flagelo también es un tema de salud mental, “y por ello se requiere del apoyo, del soporte, de la orientación, de poner límites de la familia, para el combate a las adicciones es fundamental la participación de la familia”.

La campaña irá a las escuelas

Ramírez Cuevas agregó que esta campaña también llegará a las escuelas para que los jóvenes y adolescentes sepan y conozcan los efectos de las sustancias químicas que hacen mucho daño a la salud.

El fentanilo es una sustancia química mortal. Foto: Archivo

“Con la llegada del Fentanilo se agrava más aún los problemas de salud, y en eso está enfocado, en esta campaña la información es el principal factor de protección que queremos difundir y que los adolescentes, los jóvenes, las familias también conozcan los efectos de estas sustancias”, refirió.

“En el caso del fentanilo, pues advertir, que el fentanilo es una potente opioide, que puede matar a la primera (ingesta), que engancha a partir de la incluso desde la primera dosis que uno puede adquirir y que muchas veces está sustancia esta oculta en otros productos y que se vuelve invisible para el consumidor y que sus efectos son devastadores”, recalcó.

En el caso del cristal, causa daño y destrucción neuronal, deteriora funciones cerebrales y se puede desarrollar una fuerte dependencia psicológica.

