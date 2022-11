Morena en la CDMX respalda a Sheinbaum: no se permitirá encubrir a feminicidas

Morena en el Congreso de la Ciudad de México respaldó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y dejó en claro que en esta administración no se solapará la corrupción, principalmente, en los sistemas de justicia.

Lo anterior, después de que Sheinbaum Pardo acusó a Uriel Carmona, fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, por presuntamente haber tratado de encubrir el feminicidio de Ariadna “N”, toda vez que tiene nexos entre con el presunto feminicida Rautel “N”.

“Se está dando seguimiento y atención a la violencia contra las mujeres y sobre todo que no se tolerará un sistema de justicia corrupto por lo que se está trabajando arduamente para terminar con la impunidad”, refirió la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Ana Francis López Bayghen.

La líder de la capital denunció al fiscal Uriel Carmona por supuestamente encubrir a un feminicida.

Apuntó que la jefa de Gobierno no está sola, ya que el partido hace eco a sus declaraciones en las cuales pide que no haya más impunidad. Además de esto, dijo que Morena en el Congreso siempre estará del lado de las víctimas y de la justicia.

“Fueron contundentes en recordar a todas las autoridades y a la sociedad en general que su gobierno y su administración no tolerará impunidad para ningún delito y de manera particular para los feminicidios. Asimismo, no se tolerará más esta manera de actuar de algunas autoridades de inculpar a las mujeres de sus muertes violentas”, concluyó.

