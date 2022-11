Claudia Sheinbaum: "Ningún fiscal de México debe culpar a una mujer de su propia muerte"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ningún fiscal debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte y menos un servidor público, esto tras las declaraciones del fiscal de Morelos respecto a la supuesta muerte de Ariadna Fernanda, en la que informó que se trataba de una muerte por broncoaspiración según una comprobación científica y jurídica.

“Ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte y no queremos que haya encubrimiento de los feminicidas, por más vínculos de poder, por más dinero que tengan, por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo”, sentenció la Dra. Sheinbaum, quien recordó que el fiscal de Morelos "todavía ayer estaba hablando del nivel del alcohol de ella, ¿qué tiene que ver eso?"

En conferencia de prensa, la mandataria mencionó que es indígnate que un feminicidio se quiera encubrir; “que diga que ella broncoaspiró y que venía muy alcoholizada y cuando se hace la segunda necropsia resulta que ella tiene muchos golpes”, subrayó al hacer una recapitulación de los hechos en una línea de tiempo.

Claudia Sheinbaum seguirá insistiendo contra encubridores de feminicidios

Claudia Sheinbaum acusó que en el caso de Ariadna Fernanda hay un encubrimiento por parte de la Fiscalía de Morelos; y mencionó que al parecer no se quiere llegar a la justicia ni a la verdad.

“Un fiscal tiene una responsabilidad que es la verdad y la justicia, en este (caso) hay evidencias de que este fiscal no quería llegar a la verdad ni a la justicia. ¿Qué podemos hacer nosotros como gobernantes en feminicidios? Una serie de acciones preventivas, de apoyo a las mujeres, de concientización a la sociedad, lo que ha estado haciendo la fiscalía de la CDMX, que es cero impunidad en feminicidios”, apuntó.

La Dra. Sheinbaum Pardo también destacó que ella seguirá insistiendo contra los encubridores y no se permite continuar sin esclarecer este caso, más dijo, sabiendo lo que ocurre. “Gobernar significa la transparencia, la denuncia, entonces no estamos violando ningún debido proceso, ninguno y repito tengo la autorización de la fiscalía de mostrar lo que he mostrado”, indicó.

Fiscalía de Morelos no entrega la carpeta de investigación de Ariadna Fernanda

Durante la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de Justicia de Morelos no ha entregado la carpeta de investigación de Ariadna Fernanda a la Fiscalía de la Ciudad de México.

“La Fiscalía de Morelos mandó un oficio a la Fiscalía de la Ciudad de México para decirle que hasta el 13 de noviembre entregará la carpeta”, mencionó, al tiempo que cuestionó la entrega de la documentación hasta esa fecha. “¿Por qué no lo entrega ahora?, ¿por qué no ayer?, ¿por qué hasta el 13 de noviembre?”, destacó Sheinbaum.

Asimismo, Claudia Sheinbaum indicó que el presunto feminicida (Rautel “N”) tiene negocios y su familia en el estado de Morelos. “Los detalles de los vínculos y demás le corresponden a la fiscalía, sí podemos decir que es socio de varias empresas que tiene en su domicilio fiscal en el estado de Morelos”.

También hizo un llamado a las diputadas del estado de Morelos para que pidan revisión de este caso.

