3 recomendaciones para sentirte segura al viajar en taxi

La percepción de inseguridad en el país por parte de las mujeres ha sido uno de los principales temas de conversación en los últimos días por casos como el de Lidia Gabriela, quien falleció tras haberse aventado de un taxi en movimiento por miedo y la frustración ante la negativa del chofer para dejarla bajar. Aunque en redes sociales el mayor reclamo es el de justicia, también ha abierto paso a recordar algunas de las recomendaciones básicas al usar este tipo de transporte, en especial sí la usuaria viaja sola.

Aunque el caso de Lidia Gabriela conmocionó a todo el país, esta no es la primera vez que los conductores de este tipo de transporte se ven implicados en desapariciones y feminicidios, por lo que nuevamente dejó al descubierto los riesgos que las mujeres viven todos los días al abordar un taxi o carro en aplicaciones para realizar sus viajes. Todo esto ha llevado a miles de usuarias a sentir desconfianza a la hora de abordar alguna unidad y que, al hacerlo se implementen ciertas medidas con las cuales mantenerse aletas y seguras.

Por supuesto, se tratan de recomendaciones que se comparten de una mujer a otra y que incluso algunas se han hecho virales en redes sociales, ya que en casos de emergencia pueden ayudar a dar con el paradero tanto de las posibles víctimas como de los probables agresores. Asimismo, ayudarían a familiares o amigos a estar pendientes de los viajes y recorridos que se realizan.

Recurre a los sitios de taxis o a la app "Mi Taxi" si eres de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Datos del taxi que debes compartir

Entre las primeras recomendaciones destaca el siempre llevar un celular con batería y con datos para poder estar en contacto con una o varias personas, o al menos poderles compartir la información básica de la unidad abordada y de los taxistas para que en caso de emergencia ellos también compartan los datos con las autoridades correspondientes y la investigación tenga algunos indicios con los cuales iniciar.

A la hora de abordar un taxi revisa las placas y compártelas con algún familiar o amigo de confianza, sin embargo, también toma el tiempo para confirmar que coincidan las letras y números que se encuentran en el metal con los de las puertas y el interior de las unidades. Por otro lado, también asegúrate de tomar los datos que vienen en el tarjetón, donde encontrarás más detalles sobre la unidad y el nombre del chofer.

En caso de viajar por medio de apps, asegúrate de compartir los detalles de tu chofer, el vehículo y las placas, y también envíalas; recuerda que en la mayoría de estas aplicaciones también está disponible la opción de compartir la ubicación en tiempo real o la grabación del audio del recorrido, así que no dudes en usarlas.

Verifica los datos antes de abordar el taxi. (Foto: Pexels)

Verifica que los seguros no estén activados

Una vez adentro, asegúrate que los seguros de las puertas no estén activados, pues en caso de emergencia podrás abrir la puerta para alertar a otros vehículos e incluso a miembros de la policía que algo va mal con tu viaje. Tan sólo este lunes se viralizó un video de un par de mujeres pidiendo auxilio de esta forma y ante la preocupación de una pareja que iba atrás, el taxista frenó su marcha para que las usuarias pudieran bajar de la unidad.

En caso de notar que una o ambas puertas traseras tienen el "seguro de niños", desiste de subir a la unidad y espera un nuevo transporte; recuerda que muchas de estas alternativas para mantener la seguridad de los más pequeños sólo se pueden activar y desactivar desde la parte delantera del vehículo y del lado del conductor. En caso de aquellos automóviles en los que sólo hay que presionar o jalar un botón en cada puerta, puedes subirte y mantenerte atenta a cualquier señal de alerta.

Sin embargo, es importante que en ambos casos procures (siempre que el clima lo permite) que las ventanillas vayan abajo, pues esta alternativa también te permitirá pedir ayuda en caso de ser necesario.

Sé tú quien dirija el viaje

Un escenario muy común es que a la hora de abordar un taxi el conductor dé sugerencias para llegar más rápido a los destinos o para evitar los embotellamientos; sin embargo, siempre deberá consultar contigo o el resto de usuarios si puede o no recurrir a conducir por las calles secretas que todos los conductores tienen. De no hacerlo, solicita que regrese a la ruta original para que tú te mantengas segura y en caso de encontrarte con una negativa, pídele que termine el viaje.

Si te sientes insegura, no dudes en marcar a alguien de confianza. (Foto: Pexels)

Este truco es fundamental para ti, ya que los cambios de ruta pueden suponer un peligro si no conoces las calles o avenidas por las que el conductor pueda tomar rutas de escape; recuerda que una de las recomendaciones para mantenerte segura es que en todo momento reconozcas las avenidas, calles y demás vialidades con las cuales puedas llegar a tu destino. Por otro lado, en caso de no conocer tu ruta, llega Google Maps activada y ve dando las indicaciones de la app; nunca menciones que no conoces los rumbos.

Aunque estas son solo tres de las recomendaciones más conocidas para viajar sola o con amigas que muchas mujeres conocen, recuerda que siempre puedes implementar más como no compartir información privada, llevar el celular con saldo para llamadas de emergencia, para compartir la ubicación con alguien de confianza y actuar al notar algo inusual, ya sea confrontando al conductor o advirtiendo a alguien de confianza.

