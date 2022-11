Lidia Gabriela: las teorías alrededor de su muerte tras el arresto del presunto asesino

Antes de saltar del taxi que iba a toda velocidad, Lidia Gabriela Gómez Barrientos se comunicó por última vez con su novio Alexis vía mensajes a través de WhatsApp para decirle que le estaban cobrando de más y que ya no le permitían bajar del carro, mientras gritaba auxilio al asomarse con medio cuerpo afuera por la ventana al transitar por los carriles centrales de la calzada Ermita Iztapalapa de la alcaldía del mismo nombre.

La situación que detonó aquella determinante acción fue que el taxista ahora identificado como Fernando “N” iba cobrando casi el doble de la tarifa de lo que Lidia Gabriela pagaba para ir a su trabajo, en un viaje de 25 pesos que duraba unos 10 a 15 minutos que le tomaba ir de la colonia Las Peñas a la estación del Metro Constitución de 1917, y que se se había disparado hasta 57 pesos, según relató Alexis en una entrevista radiofónica.

“Ella me dijo que eran 57 pesos, cuando normalmente son 25 pesos. Fue el último mensaje que me mandó. Yo le pregunté si le pagó. Salí de mi trabajo y vi que no me había respondido los mensajes. Me espanté, pero pensé que se había subido al Metro”, dijo Alexis.