Las declaraciones de Rautel "N", tras entregarse por la muerte de Ariadna: "Soy inocente, yo no la maté"

El feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, una joven mamá de 27 años que fue encontrada sin vida a muchos kilómetros de donde fue vista por última vez ha despertado la indignación y exigencia de justicia. El domingo 30 de octubre fue a un restaurante de laCondesa, en pleno corazón de la Ciudad de México, y de ahí a la casa el novio de su amiga en la misma colonia, y nadie volvió a saber de ella.

Un día después de la última comunicación, una pareja de ciclistas la encontró sin vida en una carretera de Tepoztlán, Morelos, por lo que de inmediato difundieron fotos de sus tatuajes y accesorios a fin de que sus familiares o amigos pudieran reconocerla. Y así fue. Se confirmó que se trataba de Ari, como le decían de cariño sus seres queridos.

Las últimas personas que vieron con vida a Ariadna Fernanda López fueron su amiga Vanessa "N", con quien trabajaba como mesera en el restaurante Sixtie's de la Condesa, y el novio de ésta, llamado Rautel Astudillo, a cuya casa -ubicada en la misma colonia, fueron después de que salieran del establecimiento Fisher's, ubicado muy cerca de la conocida Fuente de las Cibeles, en la Roma Norte.

Cuando se supo que habían encontrado muerta a la joven, Rautel acudió al velorio de la amiga de su novia Vanessa y dijo a los medios de comunicación que ambos estaban colaborando con las indagatorias, porque era necesario esclarecer lo que le había pasado a la chica; incluso explicó a los reporteros que se dieron cita en la funeraria de la colonia Doctores que luego de la reunión en su casa, Ariadna tomó un taxi y ya no supieron más sobre ella.

Sin embargo, el caso dio un giro este domingo 6 de noviembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que Ariadna Fernanda había muerto debido a varios golpes en el cuerpo, tirando así la versión de su homóloga de Morelos, cuyo titular, Uriel Carmona, había informado que la causa del deceso de la mujer había sido por una broncoaspiración derivada de una fuerte intoxicación por alcohol.

Fue entonces la titular de la FGJ-CDMX, Ernestina Godoy Ramos, que se dio a conocer que las autoridades buscaban a Rautel "N" como presunto implicado en la muerte de la joven madre, además de que horas antes ya habían detenido en el Estado de México a su novia, Vanessa "N", a quien también se le relacionaba con el feminicidio.

Luego de que se informara sobre la orden de aprehensión en contra del hombre de 34 años, quien se sabe es empresario aduanero y cliente frecuente del restaurante donde Vanessa y Ariadna trabajaban, se emitieron una ficha de búsqueda y una alerta migratoria para que Rautel "N" no saliera dle país. No se supo nada sobre él hasta la madrugada de este lunes 7, cuando se entregó voluntariamente a las autoridades en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Medios locales informaron que acudió con sus abogados cerca de las 03:00 horas a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres. A su llegada dio declaraciones a Telediario y dijo que fue por las noticias que se había enterado que las autoridades de la Ciudad de México lo buscaban por la muerte de Ariadna Fernanda.

"Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté, es por ello que vengo a afrontar a la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y confío en Dios, qeu sabe que soy inocente. A todos mis amigos, a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido: que la gente sepa de mi, quién soy, salgan y si es necesario hagan algún movimiento, algo que permita que la gente me conozca", dijo.