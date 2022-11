El AIFA tendrá el sistema de aterrizaje de emergencia más moderno de América Latina

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) contará con el sistema de aterrizaje de emergencia más moderno de México y América Latina.

El director general del AIFA, Isidoro Pastor, afirmó que el sistema permitirá que se garantice la seguridad de los aterrizajes de aviones en condiciones meteorológicas adversas que, de otro modo, impedirían el uso de la pista.

El sistema funciona emitiendo dos pares de señales, tanto para mostrar que el avión está volando en la dirección adecuada, así como para señalar que lleva el ritmo de descenso correcto que lo colocará en la pista con espacio suficiente para frenar pese a las condiciones de visibilidad.

Los receptores del Sistema Instrumental de Aterrizaje (ILS), desde a bordo del avión, indican al piloto el rumbo a seguir y el ritmo de descenso adecuados, y en algunos aviones las señales se pueden enviar al piloto automático para que vuele la senda.

“Estas ayudas de navegación son denominadas de categoría III-B, son precisamente para que en condiciones adversas y de tiempo las aeronaves pueden aterrizar, pero si la tripulación no está certificada o una aeronave no tiene los complementos o accesorios tecnológicos necesarios para ayudar desde estos instrumentos para poder aterrizar de manera automática, eso no es posible", señaló.