Ana Georgina fue acusada de ser contadora del Cártel del Golfo, fue liberada tras pasar 13 años en prisión preventiva

Tras pasar 13 años dentro de prisión, Ana Georgina Domínguez fue liberada. La mujer fue sometida a distintos abusos penales, físicos y sexuales desde que fue detenida por varios delitos que fueron fabricados por las autoridades, quienes aseguraban que era contadora del Cártel del Golfo. Continuará la investigación de los casos de operaciones recursos de procedencia ilícita, posesión de armas, drogas o lavado de dinero, pero podrá llevar su proceso fuera de las rejas.

Para hablar sobre su caso, dio una entrevista a Lupita Juárez y a Sergio Sarmiento a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group. Contó que fue a las 00:00 horas que se le permitió regresar con los suyos, pero esto no significa que haya sido exonerada. La razón de esta resolución fue que el Ministerio Público entendió que la pena que se le podría dar por estos hechos sería superada por el tiempo que ha pasado en prisión preventiva oficiosa.

Asegura que esto es un milagro

Ana narró que no se encuentra en shock y no ha podido dormir debido a la impresión que le da salir de las rejas. No ha podido ver a sus hijos o a su familia hasta el momento, debido a que debe solucionar una serie de trámites relacionados con su situación legal.

"Esto es un milagro, no lo esperaba, estaba esperando una audiencia", dijo.

Dijo estar agradecido con Dios, con su familia y con los medios de comunicación que la apoyaron para tratar de comunicar lo ocurrido en su caso. Explicó que ha sido exonerada por lavado de dinero, pero aún sigue pendiente el tema de delincuencia organziada. Dijo tener mucha fe en torno a lo que ocurra en su caso.

Añadió que la declaración la testigo protegida que dijo conocer sus actividades dentro del Cártel del Golfo fue desestimada, lo cual deja en entredicho la acusación. Otros testigos, agregó, también se retractaron de los dichos que hicieron que Ana estuviera encerrada 13 años.

