Inauguran CECATI en zona peligrosa, rehabilitada por gobierno de Tecámac

Para brindar oportunidades de desarrollo a los habitantes de la zona, este jueves, alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante inauguró el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), en el conjunto urbano Urbi Valle de San Pedro.

La presidenta municipal destacó que el proyecto educativo regional se ubica en una zona que fue olvidada por las pasadas administraciones, que solo se dedicaban a realizar actos de corrupción y se olvidaron del bienestar de la población.

Destacó que el sitio fue considerado durante los últimos años como un lugar de peligro, sin embargo, esta administración ha rehabilitado y reinstituido el tejido social.

Dijo que su gobierno al no permitir los actos de corrupción, puede realizar este tipo de obras que brindan una mejor calidad de vida a los tecamaquenses.

Créditos: Especial

Este logro es por la intervención de todos

Precisó que por lo menos mil millones de pesos se iban al “caño de la corrupción” en las pasadas administraciones, afectando principalmente a las familias del municipio.

“Ahora, están nuestros recursos en las obras transformadoras que hemos logrado materializar en beneficio de todos y cada uno de los tecamaquenses y juntos seguiremos siendo el mejor gobierno del Estado de México”.

La edil agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que al poner en marcha el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), detonó el crecimiento regional, con la pavimentación de calles, la rehabilitación y conservación de parques, jardines y deportivos que han convertido a Tecámac en líder de infraestructura.

Acompañada por la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Ruvalcaba Gámez, la presidenta municipal enfatizó que este logro es por la intervención de todos y que la transformación tiene como objetivo regresar el poder al pueblo.

“Los ediles disponemos de los recursos, pero si no fuera con la participación de todos ustedes no hubiera sido posible este logro, es más suyo que mío. Los logros en política no son de una persona, son de un equipo y, ese equipo lo hemos hecho juntos la sociedad y el gobierno que me honro encabezar”, precisó.

En tanto, Ruvalcaba Gámez, destacó que Gutiérrez Escalante es la mejor presidenta del Edomex, ya que sigue los ideales del movimiento de la transformación que son: no mentir, no robar y no traicionar, que brindan mejores resultados en beneficio de la población.

El nuevo CECATI con perspectiva de género, forma parte de centro Mujeres Independientes, Empoderadas y Libres de Violencia (MIEL).

Los cursos de capacitación que ofrece son: alimentos y bebidas, artes gráficas, asistencia educativa inicial y preescolar, informática, instalación y mantenimiento de sistemas hidrosanitarios y gas, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, auxiliar de enfermería, confección industrial de ropa, estilismo y diseño de imagen, soporte de instalaciones eléctricas y motores eléctricos.

