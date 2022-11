Ricardo Monreal descarta subirse a la alianza opositora para buscar la Presidencia en 2024

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila respondió al senador perredista Miguel Ángel Mancera que en este momento no piensa en aspirar a la candidatura presidencial por la alianza opositora. Luego de que el exjefede Gobierno de la CDMX destapara a Monreal como posible aspirante a la candidatura por la oposición, el senador morenista afirmó que en este momento está en Morena, pero dejó claro que no sabe qué pasará en un futuro.

"En este momento no, porque estoy luchando dentro de Morena, pero entiendo que es una etapa crítica la nuestra porque desde dentro me están persiguiendo y atacado, pero es normal. No sé qué va a pasar en el futuro, pero estoy acostumbrado a enfrentarme a este tipo de vicisitudes, ya lo hice cuando fui gobernador y lo he hecho toda mi vida. Mi carácter es autónomo, soy un hombre libre", expuso.

El exjefe de Gobierno aseguró que Monreal sería uno de los mejores perfiles en los comicios. FOTO: Cuartoscuro

Ayer, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera destapó al senador morenista, Monreal Ávila, como un perfil fuerte rumbo a la candidatura presidencial de la alianza opositora en el 2024. En una entrevista a medios en Acapulco, Guerrero, el perredista afirmó que Monreal "podría participar en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la Alianza, él es un perfil importante, un perfil fuerte y además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas".

El senador zacatecano adelantó que actuará en razón de su libertad y su dignidad. Incluso bromeó que tras una reunión con el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, salieron cantando la canción "Diciembre me gustó pa' que te vayas". El morenista recordó que en las siguientes semanas dará a conocer un estudio a fondo de las cuentas en redes sociales que diariamente lo atacan, pero que, a su vez, defienden a otros abanderados.

"Son cuentas de influencers y funcionarios públicos que nos atacan y alavbn a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México u otro precandidato. Son las mismas cuentas de simpatizantes que intentan descalificarme pero estoy acostumbrado a eso", destacó.

