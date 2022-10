Ricardo Monreal: Necesitamos la reconciliación, evitemos una ola de rencor

El líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la reconciliación, tras afirmar que es lo que el país necesita. Dijo que se debe evitar contagiar a los mexicanos de la ola de rencor.

“Creemos en México, no queremos el rencor y el odio, creemos en la reconciliación nacional, a todos los mexicanos y mexicanas hay que estar juntos. No hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, ni de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar, polarizar más el ambiente… Necesitamos la reconciliación, necesitamos que a ningún mexicano nos contagie y nos contamine esta ola de rencor”, dijo en un videomensaje en Twitter.

En la publicación grabada desde Michoacán, donde destacó las fiestas del Día de Muertos, urgió a no hacer caso a la guerra sucia ni a quienes quieren enturbiar aún más el ambiente; en este contexto dijo que es tiempo de “Vamos por México, con M de Monreal”.

Recordó que la unidad logró la victoria electoral en 2018, pero insistió en advertir que la campaña anticipada en su partido “puede impedir que ratifiquemos el triunfo en 2024”.

El viernes interpuso una denuncia ante la FGR en contra de la gobernadora de Campeche Layda Sansores, por divulgación de comunicaciones privadas.

PAL