Ricardo Monreal acusa a líderes charros de difundir fake news en su contra

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusó a líderes charros de difundir información falsa sobre que él estaba frenando la reforma que aumenta al doble el día de vacaciones en México.

El senador zacatecano levantó la voz en el Pleno del Senado para pedir que se integre en la discusión de hoy el tema de vacaciones dignas.

"Para desmontar la campaña difamatoria en mi contra sobre el dictamen en materia de vacaciones dignas, solicité que esta reforma se discutiera y, en su caso, aprobara antes de concluir la sesión de hoy. ¡Vivan las y los trabajadores y sus derechos!", indicó.

Desde la tribuna del Pleno del Senado, el también líder de la bancada de Morena sostuvo que en los últimos días hubo una campaña de por parte de "líderes charros" en su contra, donde difundieron fake news en las que sostenían que el mismo senador estaba frenando la reforma sobre vacaciones dignas.

"Desde hace 10 días, de manera manipulada y maquinada, algunos líderes obreros charros y corruptos trataron de culparme de que se había retirado el dictamen por mí causa, lo que es totalmente falso, pues soy un simpatizante de las causas de los trabajadores, mi origen es campesino", expuso.

Voy a replica cada una de sus falsedades Foto: Archivo

Sostuvo que esa información falsa fue utilizada con fines políticos de descalificación en su contra por esos líderes corruptos y charros.

"Voy a replica cada una de sus falsedades y cada una de sus mentiras, porque no se vale que me usen política y electoralmente, por eso no puedo callarme. Que sepan los trabajadores, siempre he sido aliado de ellos y que no se debe manipular de charros y corruptos", indicó.

Incluso sostuvo que el Senado reconoce que el período vacacional es un derecho que debe ser respetado.

"Es unas reivindicaciones de la clase trabajadora", afirmó.

dhfm