"La justicia no es selectiva": Roberto Javier Fierro

Para Roberto Javier Fierro la justicia no es selectiva y en el caso del ex gobernador César Duarte, explica que detener a ex funcionarios de la gestión de Javier Corral por tortura, no significa que se exonera o que se detendrá el juicio contra los acusados de desvío de recursos.

El fiscal general de Justicia de Chihuahua, en entrevista, aborda éste y otros temas sobre lo que se realiza en la actualidad en la dependencia, a la que llegó en octubre del año pasado. Destaca que entre las metas está poner en marcha la justicia digital al cien por ciento, consolidar la Plataforma Centinela –de vigilancia urbana–, fortalecer los accesos a los centros penitenciarios y dignificar las condiciones para que las víctimas de delitos tengan instalaciones amigables.

También asegura que han detenido a los principales generadores de violencia y señala que en el último año han aumentado las órdenes de aprehensión, así como las sentencias condenatorias.

En el caso Duarte, que en la entidad ha sido nombrado como “Expedientes X”, asegura que no habrá una segunda versión de esa investigación.“No se debe de confundir la ciudadanía; son cosas totalmente separadas. Pero tampoco podemos permitir y si ya están las denuncias, también tenemos que darle seguimiento “Hay que decirlo, se dieron hechos de tortura, se dieron torturas psicológicas, se dio un tema de amenazas, de exhibición ante la ciudadanía de personas y violaron los debidos procesos”.

Fierro Duarte dijo que no realizan acciones para favorecer o perjudicar a nadie, sino para que se ejerza un Estado de derecho y se aplique la justicia en forma general.

El fiscal también se refirió a la justicia digital, un tema que avanzó mucho, en gran parte obligados por el aislamiento impuesto tras la pandemia de COVID-19 y dijo que este sistema llegó para quedarse.

Comentó que por el momento llevan entre 85 y 90 por ciento de avance, pero para 2023 esperan llegar al cien por ciento.

Resalta que un modelo que estudiaron para el uso de tecnologías, fue el de Nuevo León, pero lo mejoraron al tener mayor cobertura. Otro tema fue el relacionado con la aprehensión de varias personas que forman parte de diversos grupos delincuenciales. Destaca que en el periodo que lleva al frente de la Fiscalía, el número de órdenes de aprehensión ha aumentado, aunado a que en las sentencias condenatorias han logrado llegar a 90 por ciento.

