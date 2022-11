Jesús Ramírez: “Sufragio efectivo, no reelección, constituye nuestro ADN político”

Jesús Ramírez, Cuevas Coordinador General de Comunicación Social y Vocero Del Gobierno de la República descartó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considere la reelección aseguró que el “sufragio efectivo, no reelección, constituye nuestro ADN político”, esto al platicar sobre el discurso del mandatario en la marcha realizada el pasado domingo para celebrar sus cuatro años de gobierno.

En entrevista con Adriana Delgado para el “El dedo en la llaga” de El Heraldo Radio aseveró que “la vocación democrática de este gobierno está demostrada a todas luces nunca hemos gozada tanta libertad de expresión y de manifestación, no ha habido una sola represión en ninguna protesta”.

“La no reelección es algo que es real y que no se va a caer en esa tentación ni mucho menos, al contrario, está garantizada la vocación democrática de este gobierno y la alternancia de quien gane la elección” enfatizó Jesús Ramírez.

Aseguró que la movilización fue "una fiesta democrática y de conciencia" Foto: Presidencia de la República

Explicó que no se desea desaparecer al INE “la vocación democrática del gobierno se quería concretar una modificación a la ley electoral, que no era destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), no era acabar con el INE, sino disminuir el uso de los recursos públicos que se pueden destinar a salud, educación, a programas sociales en lugar de gastar en elecciones, recortar el dinero para los partidos políticos y de diputados”.

AMLO está contento con las muestras de cariño

Al explicar cómo vivió la marcha el mandatario comentó “contento con las muestras de cariño, con el reconocimiento a su gobierno, con esta reciprocidad de muchos sectores de la población que ven por primera vez que un gobierno ha volteado los ojos hacia ellos y reconociendo que hoy el presupuesto tiene una distribución distinta y que ahora hay una mayoría de la población que está recibiendo un beneficio del gobierno y que esto no solo es un tema económico sino también de empoderamiento”.

Humanismo Mexicano

Al hablar sobre el “Humanismo Mexicano”, modelo teórico con el que Andrés Manuel López Obrador definió su gobierno detalló que México está tomando un rumbo distinto al que venía tomando, pero también distinto a otros países del mundo y este no es un modelo copiado ni de Europa ni de América Latina, ni de Estados Unidos como venía siendo la tónica de las elites mexicanas que copiaban el modelo económico y político de occidente, que sin dejar de reconocer la influenza del pensamiento occidental, se está experimentando una nueva política económica, social y hasta ética y moral, que para conceptualizarla el mandatario mexicano utiliza el término de “Humanismo Mexicano” considerando dos fuentes.

“Señala que es la grandeza cultural milenaria indígena donde es la construcción de la comunidad, la comunidad sigue siendo un elemento de la sociedad mexicana que en momentos clave ayuda, ha salvado al país, al pueblo para salir adelante, hoy lo vimos frente a la pandemia, pero también frente a los desastres naturales, esto tiene que ver con una cultura de solidaridad de reciprocidad de apoyo mutuo” refirió.

Agregó “y el otro elemento que el rescata para esta configuración del Humanismo Mexicano pues es la historia de México, que tiene un componente libertario muy fuerte y al mismo tiempo , un componente liberal que al mismo tiempo esta parte de la participación colectiva del pueblo mexicano contra el colonialismo, contra las invasiones extranjeras, contra el predominio de una sociedad feudal dominada por la iglesia y por los terratenientes y después la saña del luchar por la democracia y después finalmente la revolución mexicana que a pesar de la violencia y del más de millón de muertos que dejo también nos legó un ideario libertario y de derechos sociales que casi ningún país tiene, modificó la estructura agraria y estableció derechos sociales por primera vez en una Carta Magna en el mundo, ni siquiera en Europa habían alcanzado esto, el derecho a la educación, al trabajo, el derecho a la tierra, la propia distribución de la tierra”.

Destacó que “a diferencia de otros lugares del mundo, en México la mitad de su territorio le pertenece a los pueblos y a las comunidades campesinas es algo que no existe en otro lugar del planeta”

Recalcó que se estima que acudieron 1 millón 200 mil personas a la marcha, a la cual calificó como “una fiesta democrática y de conciencia, porque esa crítica de los acarreados se cayó por su propio peso” aclaró que mucha gente pago su boleto y otras fueron donaciones voluntarias de legisladores “mucha convicción, mucho interés y ganas de ver al presidente de apoyarlo”, manifestó que se reafirma que le carácter del movimiento social y político que representa la 4t.

DME