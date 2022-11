AMLO se define como investigador al dejar la presidencia y presentará un nuevo libro: “El fin”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al dejar la presidencia y retirarse de la vida pública llevará a cabo toda una investigación para escribir un libro para definir el humanismo mexicano además de hablar sobre el pensamiento del sector conservador del país. En Palacio Nacional, el mandatario definió el nombre tentativo que llevaría la publicación: “El fin”.

En el Salón Tesorería, López Obrador, indicó que al término de su administración a finales de 2024, los próximos años los dedicará a realizar la consulta de bibliografía para elaborar el libro, tarea que le llevaría hasta cuatro años, situación que lo alejaría de la vida pública tal como lo ha planeado, ya que ni siquiera acudirá a los eventos familiares, afirmó.

“Me voy a dedicar a eso a escribir, es un libro que me va a llevar varios años porque es una investigación, voy a revisar toda la bibliografía que necesito para escribirlo y voy a publicarlo en tres o cuatro años después que termine, sobre el pensamiento conservador en México, es toda una investigación”, indicó Andrés Manuel López.

Sobre el contenido de la misiva, el mandatario federal externó: “Haré un libro antes de irme para definir el humanismo mexicano… Me gustaría encontrar un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo. Hasta me gustaría ponerle ‘El Fin’ de la vida pública y política. Y ya no vuelvo a publicar hasta 3 o 4 años hacia adelante”, afirmó.

AMLO descarta que la marcha del domingo haya sido su última

López Obrador aseguró que la marcha de este domingo la cual había asegurado que sería la última en la que iba a participar, no será su última, ya que aún le restan dos años al frente de la presidencia de la República. A pregunta expresa realizada en la Mañanera de este lunes, el jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre su participación en las calles que convocan a miles de personas.

AMLO vivirá de las regalías de sus libro. Foto: Cuartoscuro

En respuesta, el mandatario federal afirmó que por lo menos, hasta que termine su vida política y pública a finales del año 2024, seguirá participando en manifestaciones que vinculen a la gente, tal como lo ha realizado durante toda su carrera política desde que estaba en la oposición.

En ese sentido, el presidente López no descarta que la próxima convocatoria masiva se lleve a cabo el próximo año durante el Quinto Informe de Gobierno; sin embargo, afirmó que no se tiene nada preparado al respecto, y recordó que la marcha de ayer fue a petición de la propia ciudadanía que quiso celebrar los cuatro años de la Cuarta Transformación que se lleva a cabo desde la silla presidencial.

El pasado lunes también en la Mañanera, López Obrador anunció que llevarían a cabo la marcha de este domingo, en la que aseguró que quizás iba a ser la última movilización social en la que estaría presente tras retirarse de la vida pública cuyo plan es irse a vivir a su Quinta en Palenque, donde se mantendrá con la pensión que tramitará en el ISSSTE y con las regalías que generan sus libros.

