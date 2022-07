AMLO dirá adiós a las redes sociales al acabar su sexenio; prepara el libro "El pensamiento conservador"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la Mañanera que tres años después de terminar su sexenio publicará el libro "El pensamiento conservador".

"No pienso continuar en la política, voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia. El primer libro después de que yo terminé pienso publicarlo a los 3 años y no van hacer cosas de lo contemporáneo (...) libro sobre el pensamiento conservador", señaló.

Durante la conferencia matutina en el Salón Tesorería, el mandatario federal señaló que después de septiembre de 2024 tampoco aceptará un cargo público, esto ante la propuesta de que se postule para senador.

"No, yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública política, no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a ir a ningún acto público político, aunque se trate de amigos, de familiares, yo concluyó mi ciclo a fines de septiembre del 24", afirmó.

Ni tendrá redes ni hablará con sus hijos sobre política

López Obrador dijo que se despedirá de las redes sociales, y que tampoco recibirá a sus hijos si abordan temas políticos.

"Sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales, también y no por grosería, sino porque si no lo hago así porque sería más trabajo, no voy a recibir políticos, no voy a recibir a dirigentes, ni simpatizantes de nuestro movimiento, y a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política, no, y terminó porque también no hay que tenerle apego al poder y el dinero, se termina mi ciclo", argumentó.

RMG